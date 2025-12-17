  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

عامل سرقت یک هزار و ۴۰۰ میلیاردی طلاجات در اصفهان دستگیر شد 

اصفهان_ جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: متهمی که از یک کارگاه طلاسازی مقادیرزیادی طلا و نقره به ارزش یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به سرقت برده بود دستگیر شد.

سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام شکایتی مبنی بر سرقت مقادیر زیادی طلای آب شده و شمش نقره از یک کارگاه طلاسازی در شهر اصفهان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۳۵ این شهرستان قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: مأموران انتظامی با تحقیقات صورت گرفته دریافتند سارق از کارگران این کارگاه بوده که با سو استفاده از موقعیت شغلی خود اقدام به این سرقت کرده که بلافصله نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.

وی با اشاره به این که در بازرسی از خوابگاه و منزل متهم، ۹ کیلو شمش نقره، یک کیلو و ۹۰۰ گرم طلای آب شده و ۱۰ کیلو خاک طلا به ارزش هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال کشف و به مالباخته تحویل شد تصریح کرد: متهم پس از اعتراف به بزه ارتکابی با تشکیل پرونده دراختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

