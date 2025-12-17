عامل سرقت یک هزار و ۴۰۰ میلیاردی طلاجات در اصفهان دستگیر شد 

سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام شکایتی مبنی بر سرقت مقادیر زیادی طلای آب شده و شمش نقره از یک کارگاه طلاسازی در شهر اصفهان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۳۵ این شهرستان قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: مأموران انتظامی با تحقیقات صورت گرفته دریافتند سارق از کارگران این کارگاه بوده که با سو استفاده از موقعیت شغلی خود اقدام به این سرقت کرده که بلافصله نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.

وی با اشاره به این که در بازرسی از خوابگاه و منزل متهم، ۹ کیلو شمش نقره، یک کیلو و ۹۰۰ گرم طلای آب شده و ۱۰ کیلو خاک طلا به ارزش هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال کشف و به مالباخته تحویل شد تصریح کرد: متهم پس از اعتراف به بزه ارتکابی با تشکیل پرونده دراختیار مرجع قضائی قرار گرفت.