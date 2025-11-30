آمادگی کامل کرمان برای طرح زمستانه؛ ۲۵۵ نیروی راهداری بسیج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی، گفت: با توجه به اینکه در فصول زمستان شاهد بارش باران و برف خواهیم بود، اقدامات لازم برای افزایش آمادگی مقابله با برف و یخبندان پیش از این به صورت مستمر پیگیری و اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه طرح راهداری زمستانی به صورت هماهنگ در کشور از ۱۵ آذرماه، آغاز میشود، افزود: تعامل و هماهنگی لازم با ادارات تابعه شهرستانها و بخشهای مختلف از جمله ماشین آلات، مدیریت بحران، معاونتهای راهداری و حمل و نقل، پدافند غیرعامل بر آموزش و افزایش آمادگی و توان نیروها شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمان با اشاره به آمادگی لازم در طرح زمستانه بیان کرد: تا کنون برای اجرای طرح راهداری زمستانه سال جاری در استان کرمان، ۱۶۲ نفر نیروی راهداری و ۹۳ راننده در قالب ۳۲ اکیپ و ۴۵ دستگاه انواع ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک پیش بینی شده است.
عبداللهی، یادآور شد: به منظور جلوگیری از انسداد مسیرها و یخ زدگی سطح جاده و ایجاد ترافیک تاکنون خرید و نگهداری ۵ هزار تن نمک و به میزان کافی شن و ماسه مورد نیاز تهیه شده که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد آن حمل و در سولههای راهدارخانهها ذخیره شده است.
وی گفت: شماری از ماشین آلات نیز که نیاز به نوسازی و اورهال داشتند توسط کارکنان اداره ماشین آلات اداره کل تعمیر شده است و همچنین ۳۳ راهدارخانه بین راهی در سطح استان کرمان در حال تنظیف، تجهیز و آمادهسازی جهت راهداری زمستانی هستند.
