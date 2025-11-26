بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو آبان ماه در جاده های کرمان تردد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی، صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت: طی آبان ماه سال جاری تعداد ۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۱۲۸ تردد بین استانی در راه‌های مواصلاتی استان کرمان صورت گرفته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل شاهد کاهش یک درصدی تردد بوده ایم.



وی افزود: بر اساس پلاک‌های رؤیت شده توسط سامانه‌های پلاک خوان از مجموع خودروهای وارد شده به استان سهم ۷ درصدی از مبدا استان تهران بوده و همچنین استان‌های آذربایجان شرقی، هرمزگان، یزد، تهران بیشترین سهم مقاصد سفر را به خود اختصاص داده اند.



عبداللهی، بیان داشت: بیشترین تردد استان در محورهای باغین _ کرمان، کرمان - ماهان (هفت باغ علوی)، شهربابک_ سیرجان، بم _زاهدان بوده است.



مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان تصریح کرد: از هموطنان عزیز درخواست می‌شود جهت حفظ سلامت خود و همراهان نکات ایمنی سفر را رعایت و با سرعت مطمئنه در جاده‌ها تردد کرده و همچنین قبل از آغاز سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها می‌توانند با تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور تماس حاصل فرمایند.