عبداللهی: ٨٠٠ کیلومتر از راه های روستایی کرمان در حال آسفالت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی، با اشاره به پیشرفت اجرای تفاهم‌نامه ۸۰۰ کیلومتر آسفالت راه‌های روستایی در سطح استان کرمان گفت: این تفاهم‌نامه با هدف بهبود دسترسی روستاییان، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقای ایمنی راه‌ها در مناطق روستایی و کمتر برخوردار در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه آماده‌سازی مسیرها از سوی استانداری و اجرای عملیات آسفالت بر عهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است، افزود: در فاز نخست این تفاهم‌نامه، محور کهک–فتح‌آباد شهرستان بافت به طول یک کیلومتر، محور شاهزاده عباس شهرستان رفسنجان به طول ۲.۵ کیلومتر و محور نصرت‌آباد–گلشن شهرستان انار به طول یک کیلومتر اجرا و تکمیل شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون عملیات اجرایی آسفالت محور آبگرم شهرستان بم در منطقه دامنه سیدی به طول ۶ کیلومتر در دست اجرا است و اجرای این پروژه‌ها نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و رونق اقتصادی روستاهای استان خواهد شد.