به گزارش خبرنگار مهر، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با همکاری انجمن هنرهای نمایشی استان، در راستای سیاستهای راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان کرمانشاه را برگزار میکند.
این جشنواره با هدف ارتقای سطح کیفی تئاتر، گسترش ارتباط مؤثر میان آثار نمایشی و تماشاگران، و حمایت از تولیدات خلاقانه هنرمندان طراحی شده است.
در پایان این رویداد، برترین آثار نمایشی برای حضور در جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی خواهند شد. جشنواره امسال با محوریت اجراهای عمومی و ارزیابی حرفهای آثار، فرصتی برای نمایش توانمندی هنرمندان تئاتر کرمانشاه در سطح ملی فراهم میآورد.
