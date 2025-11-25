۴۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در خرمشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نجم‌الدین سهرابی در تشریح این خبر گفت: در اجرای طرح امنیت محله‌محور و کنترل محورهای مواصلاتی و برپایی تورهای مقطعی ایست و بازرسی با هماهنگی مقام قضائی، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۴ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران هنگام کنترل محور به یک دستگاه پژو ۴۰۵ مشکی با دو سرنشین مشکوک و پس از بازرسی، ۴۵ دستگاه ماینر غیرمجاز، ۳۰ پاور، ۹۳ فن و ۳۰ تراشه مربوطه را کشف و خودرو را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی خرمشهر تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی این تجهیزات را بیش از ۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند که در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و هر دو متهم به مرجع قضائی معرفی شدند.