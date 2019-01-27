۱۰۹ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق در سقز کشف و ضبط شد

سردار علی آزادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان سقز حین کنترل خودروهای عبوری در محور دیواندره – سقز به یک دستگاه خودروی سواری ریو مشکوک شده که با هماهنگی مراجع قضایی توقیف و مورد بازرسی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با بازرسی از خودروی مورد نظر ۱۰۹ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان ادامه داد: در این رابطه یک دستگاه خودروی سواری ریو توقیف و راننده خودروی مورد نظر دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.