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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۱۲

فرمانده انتظامی استان کردستان:

۱۰۹ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق در سقز کشف و ضبط شد

۱۰۹ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق در سقز کشف و ضبط شد

سنندج - فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: ۱۰۹ دستگاه گوشی تلفن همراه هوشمند قاچاق از یک دستگاه خودروی سواری ریو در شهرستان سقز کشف و ضبط شد.

سردار علی آزادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان سقز حین کنترل خودروهای عبوری در محور دیواندره – سقز به یک دستگاه خودروی سواری ریو مشکوک شده که با هماهنگی مراجع قضایی توقیف و مورد بازرسی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با بازرسی از خودروی مورد نظر ۱۰۹ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان ادامه داد: در این رابطه یک دستگاه خودروی سواری ریو توقیف و راننده خودروی مورد نظر دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 4524875

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