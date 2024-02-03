به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته مأموران ایستگاه بازرسی شهید صلاحی دشتستان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی بوشهر به شیراز یک دستگاه خودرو کامیون را به ظن حمل کالای قاچاق متوقف کردند.

وی اضافه کرد: مأموران پلیس در بازرسی از این خودرو یک دستگاه کمپرسور باد فاقد اسناد و مدارک گمرکی کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند، تصریح کرد: در همین ارتباط یک متهم دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات تحویل مراجع قضائی شد.

وی گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران ایست بازرسی شهید مصطفی خمینی شهرستان عسلویه در حین کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه کامیون کشنده تانکردار که به طرف بندرعباس در حرکت بود مشکوک و جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه، مأموران در بازرسی از تانکر ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند، گفت: کارشناسان ارزش گازوئیل کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال تعیین و یک نفر متهم هم در این خصوص دستگیر و با هماهنگی مراجع قضائی تحویل مراجع مربوطه شد.