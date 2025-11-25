جهانشاهی: ورزشگاه شهدای نوشهر استاندارد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: روند رفع کمبود عرض زمین فوتبال ورزشگاه شهدای نوشهر وارد مرحله اجرایی شده و با الحاق بخشی از زمین کانون شهید باهنر، استانداردسازی این مجموعه ورزشی آغاز می‌شود.

فرماندار نوشهر با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای حل مشکل دیرینه ورزشگاه شهدای نوشهر، گفت: در جلسه شورای آموزش و پرورش با حضور مدیرکل آموزش و پرورش، شهردار نوشهر و دیگر اعضا، توافق لازم برای الحاق بخشی از زمین کانون شهید باهنر به مساحت تقریبی ۳۰ تا ۵۰ متر به محدوده ورزشگاه حاصل شد تا امکان استانداردسازی عرض زمین فوتبال فراهم شود.

وی گفت: طبق اعلام کارشناسان، پس از اجرای این الحاق، عرض زمین فوتبال به استاندارد ۶۸ متر خواهد رسید و شرایط برای میزبانی مسابقات رسمی مهیا می‌شود.

فرماندار نوشهر ادامه داد: در همین راستا، عملیات فنی شامل تسطیح، خاک‌برداری، شیب‌بندی اصولی، بازطراحی کامل سیستم زهکشی، لوله‌گذاری زیرسطحی و اجرای فیلتر ژئوتکستایل در دستور کار قرار گرفته است.

وی‌افزود: همچنین اصلاح حریم خطوط کناری زمین و مسیر تردد آمبولانس مطابق ضوابط فدراسیون فوتبال انجام خواهد شد تا زیرساخت‌های ورزشگاه به استانداردهای لازم برسد.

جهانشاهی یادآور شد: با تکمیل عملیات زیرسازی و نصب چمن جدید، ورزشگاه شهدای نوشهر پس از سال‌ها به مرحله‌ای می‌رسد که امکان میزبانی مسابقات رسمی و رویدادهای ورزشی در آن فراهم خواهد شد.