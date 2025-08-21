به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی صبح پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران فرماندار شهرستان نوشهر، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و این ایام را فرصتی برای مرور دستاوردهای دولت و خدمات نظام جمهوری اسلامی به مردم دانست.

فرماندار نوشهر با اشاره به سیاست‌های دولت دکتر پزشکیان در حوزه خدمت‌رسانی، تأکید کرد که هفته دولت تنها زمان ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها نیست بلکه فرصتی برای گفت‌وگو با مردم، شفاف‌سازی فعالیت‌ها و افزایش اعتماد عمومی در شهرستان به شمار می‌رود

وی افزود که پروژه‌های متنوعی در حوزه‌های عمرانی، آموزشی، بهداشتی، کشاورزی، اقتصادی و گردشگری در طول هفته دولت افتتاح خواهند شد و در مجموع ۹۶ پروژه با اعتبار بیش از شش هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال آماده بهره‌برداری است که نقش مهمی در ارتقای رفاه عمومی و توسعه زیرساخت‌ها دارد

جهانشاهی خدمتگزاری به مردم را یک افتخار بزرگ دانست و گفت که مسئولان شهرستان با همکاری تمامی دستگاه‌ها در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری و پیشبرد سیاست‌های دولت چهاردهم تلاش می‌کنند

وی همچنین از مردم و اقشار مختلف شهرستان دعوت کرد تا در برنامه‌های هفته دولت مشارکت فعال داشته باشند و تأکید کرد که توسعه واقعی بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست و با همت و همکاری مردم نوشهر، آینده‌ای روشن‌تر برای شهرستان رقم خواهد خورد.