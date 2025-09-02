طاهره غفاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های متنوع اجرا شده به مناسبت هفته دولت ۱۴۰۴ اظهار کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم با هدف توسعه نشاط اجتماعی و ارتقای مهارت‌های بانوان، ۲۲ برنامه در بخش‌های ورزشی، آموزشی و فرهنگی برگزار کرد که خوشبختانه با استقبال چشمگیر بانوان همراه بود.

وی افزود: این برنامه‌ها شامل همایش‌های پیاده‌روی در سطح شهری و روستایی، برگزاری لیگ‌های ورزشی، رقابت‌های قهرمانی و دوره‌های مهارتی بود و در این میان، مسابقات تکواندو منطقه ۳ کشور ویژه نونهالان یکی از شاخص‌ترین رویدادها بود که فرصتی ارزشمند برای درخشش بانوان ورزشکار استان قم فراهم آورد.

مسئول امور بانوان اداره‌کل ورزش و جوانان قم ادامه داد: بانوان استان در لیگ اسکیت، لیگ بسکتبال نونهالان و نوجوانان، مسابقات ووشو و دیگر رقابت‌های استانی حضور فعالی داشتند و همچنین دوره‌های مربیگری پیلاتس، رولر اسکیت و کارگاه تخصصی کروکت برای ارتقای مهارت‌های ورزشی و آموزشی بانوان برگزار شد.

غفاری با بیان اینکه برنامه‌های فرهنگی نیز در کنار مسابقات ورزشی مورد توجه قرار گرفت، عنوان کرد: مراسم استقبال از داوران آسیایی بانوان و برگزاری همایش‌های پیاده‌روی شهری و روستایی جلوه‌ای از نشاط اجتماعی و مشارکت گسترده بانوان قمی را به نمایش گذاشت.

وی بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌ها در برگزاری این رویدادها تأکید کرد و گفت: اجرای این برنامه‌ها با همکاری شهرداری قم، سپاه، استانداری، فرمانداری کهک، کانون فرهنگی هنری مساجد و بسیج ورزشکاران میسر شد و این مشارکت نهادی سبب شد تا برنامه‌ها با کیفیت بالاتری اجرا و بانوان در فضایی سالم و پرنشاط به فعالیت بپردازند.»

غفاری در پایان خاطرنشان کرد: حضور ۱۶۶۶ بانو در این برنامه‌ها نشان‌دهنده جایگاه ویژه ورزش و آموزش در زندگی بانوان قمی است و بی‌تردید استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند در ارتقای سلامت فردی، تقویت نشاط اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی بانوان نقشی کلیدی ایفا کند.