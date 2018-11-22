به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد غلامی صبح پنج‌شنبه در آئین بزرگداشت هفته وحدت در مسجد پیامبر اعظم روستای کوشه تصریح کرد: وحدت، رمز سعادت انسان‌ها است.

وی برنامه‌های هفته وحدت در قشم را نماد اتحاد شیعه و سنی این جزیره دانست و اظهار داشت: پیام چنین آئین‌هایی، شکست ناپذیری امت یکپارچه اسلام در برابر دشمنان است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قشم اهانت به مقدسات را از مهمترین ابزارهای دشمن برای تفرقه‌افکنی در بین مسلمانان برشمرد و افزود: شبکه‌های ماهواره‌ای که مقدسات اهل سنت و اعتقادات شیعیان را مورد اهانت قرار می‌دهند، سرچشمه واحدی دارند.

حجت الاسلام غلامی اضافه کرد: هدف آمریکا، انگلیس و صهیونیست از ایجاد جنگ‌ در کشورهای اسلام، تجزیه و تسلط بر آنان برای نابودی اسلام ناب محمدی است.

وی با بیان اینکه بصیرت‌افزایی و تلاش در راستای تقویت وحدت جامعه اسلامی تنها راهکار مقابله با دسیسه‌های دشمن می‌باشد، عنوان کرد: عده‌ای از کشورهای اسلامی با تامین مالی صهیونیسم و خرید سلاح آمریکایی، برای کشتار مسلمانان ائتلاف تشکیل می‌دهند؛ این درد بزرگ جهان اسلام است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قشم اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که عزتمندانه از مستضعفین جهان دفاع می‌کند و هر ندای تفرقه آمیزی را در نطفه می‌خشکاند.

حجت الاسلام غلامی با انتقاد از وجود ریشه‌های توهین و طعنه به مذاهب اسلامی در نوشتار برخی از نویسندگان داخلی، گفت: چنین نویسنده‌ای یا در غفلت به سر می‌برد و یا حقیقتا عامل نفوذی دشمن است.

وی تاکید کرد: امنیت ایران اسلامی از نتایج وجود وحدت است و علمای شیعه و اهل سنت اجازه انجام هیچگونه اقدام تفرقه‌آمیزی را به هیچکس نخواهند داد.