سرمربی الوصل:استقلال را به خوبی می شناسم/هافبک الوصل:بازی دشواری داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرال در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال استقلال ایران در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: صعود ما به مرحله بعدی مسابقات قطعی شده است و این بازی نقشی در صعودمان ندارد؛ با این حال برای ارائه یک عملکرد خوب وارد میدان می‌شویم.

او در خصوص اینکه استقلال با انگیزه انتقام شکست ۷ بر یک بازی رفت وارد زمین خواهد شد، گفت: «استقلال تیم بزرگی است و هواداران زیادی دارد. بدون تردید دیدار فردا کاملاً متفاوت با مسابقه رفت خواهد بود.»

میرال درباره تجربه کار در عراق و سوئد و اینکه آیا معتقد است الوصل توان عبور از استقلال در بازی برگشت را هم دارد، توضیح داد: استقلال را به خوبی می‌شناسم و می‌دانم برای کسب نتیجه به میدان می‌آید. ما هم می‌دانیم چه اتفاقی در زمین رخ می‌دهد و قطعاً بازی باکیفیتی ارائه خواهیم کرد.

او درباره امکان استفاده از بازیکنان ذخیره با توجه به قطعی شدن صعود الوصل تأکید کرد: این موضوع برای ما مطرح نیست؛ با بهترین بازیکنان وارد زمین می‌شویم. شناخت خوبی از بازیکنان استقلال داریم و آنالیز دقیقی از این تیم انجام داده‌ایم. می‌دانیم با چه برنامه‌ای باید به زمین برویم.

در بخش دیگری از این نشست خبری رناتو تاپیا هافبک تیم فوتبال الوصل پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.

رناتو تاپیا، هافبک دفاعی پرویی الوصل نیز در این نشست خبری گفت: یکی از نخستین تیم‌های صعودکننده بودیم. این بازی نسبت به دیدار قبلی کاملاً متفاوت است و با توجه به حضور تماشاگران استقلال، مسابقه دشواری در پیش داریم.

او درباره پیروزی ۷ بر یک الوصل در بازی رفت افزود: در خانه خودمان ۷ بر یک پیروز شدیم اما بازی فردا شرایط دیگری دارد. استقلال در زمین خودش بازی می‌کند و مطمئناً عملکرد بهتری نسبت به دیدار رفت خواهد داشت.

تاپیا همچنین در مورد سطح این رقابت‌ها و حضور ستاره‌هایی نظیر کریستیانو رونالدو گفت: تفاوت زیادی بین این مسابقات و لیگ قهرمانان اروپا وجود دارد، اما لیگ الیت و دو آسیا نیز بازیکنان بزرگی دارد. تیم‌هایی مانند النصر و حتی استقلال در این رقابت‌ها حضور دارند. درست است که این مسابقات با اروپا قابل مقایسه نیست، اما تیم‌های باکیفیتی در آن شرکت می‌کنند.