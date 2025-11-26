به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در یکی از مهم‌ترین دیدارهای خود در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۵ آذر و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت کیم هی‌گون از کره جنوبی در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان تیم الوصل امارات خواهد بود.

در جدول گروه A، الوصل با ۱۰ امتیاز صدرنشین است و صعودش به مرحله حذفی قطعی شده است. تیم‌های المحرق بحرین با ۷ امتیاز و استقلال ایران و الوحدات اردن با ۴ امتیاز، به ترتیب و بر اساس تفاضل گل در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند.

در بازی رفت، استقلال متحمل شکست سنگین ۷ بر یک مقابل الوصل شد و هواداران امیدوارند که تیمشان در دیدار امشب با کسب پیروزی، ضمن گرفتن انتقام بازی رفت، امیدهای خود برای صعود به مرحله حذفی را افزایش دهند.

در ترکیب استقلال، داکنز نازون به دلیل مصدومیت، علیرضا کوشکی به دلیل محرومیت و آرمین سهرابیان به دلیل مسائل انضباطی غایب هستند. با این حال، حبیب فرعباسی، روزبه چشمی و موسی جنپو که به دلیل مصدومیت دیدار هفته گذشته تیم را همراهی نکرده بودند، می‌توانند در این بازی استقلال را همراهی کنند.

الوصل در دیدارهای اخیر خود نتایج خوبی کسب نکرده و همین امر موجب تغییر سرمربی این تیم شد. لوئیز کاسترو از سمت خود برکنار و مسعود میرال، سرمربی سوئدی جدید و موقت، هدایت تیم را برعهده گرفته است. الوصل در پنج دیدار آخر خود چهار تساوی و یک شکست داشته و در این مدت موفق به کسب برد نشده است، هرچند در ۱۴ بازی پیشین خود شکست نخورده بود. میرال سابقه هدایت بختیار رحمانی را دارد و ریکاردو ساپینتو تنها تقابل خود با الوصل را با شکست پشت سر گذاشته است.

استقلال در پنج دیدار اخیر خود فرم خوبی پیدا کرده و موفق به کسب چهار برد و یک تساوی شده است. با این حال، مهاجمان نوک این تیم در فصل جاری عملکرد ضعیفی داشته‌اند. سحرخیزان در ۱۵ بازی برای استقلال به میدان رفته، یک گل از روی پنالتی زده و یک گل ساخته است، اما هنوز موفق به گلزنی در جریان بازی نشده است. محمدرضا آزادی نیز در ۴۳۲ دقیقه بازی، نه گل زده و نه گل ساخته است و داکنز نازون در ۳۹۴ دقیقه بازی موفق به گلزنی نشده است.

الوصل بدون دو ستاره خارجی خود به تهران سفر کرده است. فابیو لیما، بهترین گلزن این فصل تیم، و نیکولاس خیمنز دو غایب سرشناس الوصل هستند. استقلال هم علیرضا کوشکی و جلال‌الدین ماشاریپوف را در اختیار ندارد. شاگردان ساپینتو برای صعود از مرحله گروهی به کسب امتیاز از دیدار فردا نیاز دارند و با توجه به فرم اخیر تیم و غیبت ستاره‌های الوصل، فرصت خوبی برای گرفتن انتقام نتیجه دور رفت دارند.

میانگین سنی استقلال ۲۷.۱ و میانگین سنی الوصل ۲۶.۶ سال است. الوصل با کسب ۱۰ امتیاز از ۴ دیدار قبلی صدرنشین گروه است و استقلال با ۴ امتیاز و یک بازی کمتر نسبت به المحرق، در رتبه سوم قرار دارد.