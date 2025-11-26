پیروزی اقتصادی استقلال در نیمه اول بازی با الوصل

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه و از ساعت ۲۰:۳۰ با قضاوت کیم هی‌گون از کره جنوبی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان ساپینتو به پایان رسید. سعید سحرخیزان زننده تنها گل بازی بود.

ترکیب استقلال:

آنتونیتو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی نیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، منیر الحدادی (۱۷- مهران احمدی)، اسماعیل قلی زاده و سعید سحرخیزان (کارت زرد)

ترکیب الوصل:

خالد السنانی، یوسف المهری، سفیان بوفتینی، سیاکا سیدیبی، رناتو تابیا، هوگو نیتو، برایان بالاسیوس، سالم العزیزی، اداما دیالو و رناتو جونیور و نگسان کوادیو

بازیکنان استقلال بازی را بهتر از حریف خود آغاز کردند و در دقیقه ۲ در حالی که توپ در اختیار صالح حردانی بود او از فاصله‌ای دور اقدام به شوت زنی کرد که توپش با اختلاف از بالای دروازه الوصل به بیرون رفت.

حرکت زیبای قلی زاده و گل اول برای استقلال

در دقیقه ۶ و در حالی که توپ در اختیار اسماعیل قلی زاده بود او از سمت چپ به زیبایی توانست بازیکن پیش روی خود را با تکنیک زیبا از پیش رو بردار و به داخل محوطه جریمه الوصل نفوذ کرد و اقدام به شوت زنی کرد که خالد السنانی توپ را به طور ناقص دفع کرد و در ریباند بار دیگر قلی زاده به توپ رسید و اینبار به سعید سحرخیزان پاس داد و این بازیکن هم توانست به راحتی دروازه الوصل را باز کند تا حساب کار یک بر صفر به سود شاگردان ریکاردو ساپینتو شود.

بازیکنان استقلال پس از گلزنی به حملات خود ادامه دادند و در دقیقه ۱۰ روی توپ ربایی یاسر آسانی او به سحرخیزان پاس داد و مهاجم استقلال هم در عمق قصد داشت آسانی را صاحب توپ کند که این بازیکن در موقعیت آفساید به توپ رسید و نتوانست برای استقلال گلزنی کند.

مصدومیت زودهنگام منیر الحدادی

در دقیقه ۱۶، منیر الحدادی، وینگر مراکشی-اسپانیایی استقلال، هنگام دریافت توپ از ناحیه همسترینگ پای چپ احساس درد کرد و پس از ورود کادر پزشکی استقلال، نتوانست به بازی ادامه دهد و جای خود را به مهران احمدی داد.

مصدومیت الحدادی به گونه‌ای بود که او همراه با یکی از اعضای کادر پزشکی استقلال مستقیماً به رختکن منتقل شد و روی نیمکت ننشست.

پس از مصدومیت الحدادی، سامان فلاح مدافع استقلال هم در برخورد با بازیکن الوصل از ناحیه بینی دچار خونریزی شد اما مشکلی برای ادامه بازی نداشت.

بازیکنان الوصل در اولین حمله جدی خود به روی دروازه استقلال در دقیقه ۳۱ از سمت چپ به سمت دروازه آبی‌ها نزدیک شدند و پاس در عرضی را به محوطه جریمه استقلال ارسال کردند که با هوشیاری رستم آشورماتوف و تکل به موقعی که زد توپ راهی کرنر شد و خطری دروازه استقلال را تهدید نکرد.

اسماعیل قلی زاده در دقیقه ۳+ ۴۵، از سمت چپ و با تاکتیک خوبی که داشت توانست بازیکن الوصل را از پیش رو بردارد و با حرکتی در عرض توپ را به پای راست خود آورد و اقدام به شوت زنی کرد اما توپ او با اختلاف از کنار دروازه الوصل به بیرون رفت.