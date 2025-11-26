ترکیب احتمالی استقلال مقابل الوصل/ بازگشت چند بازیکن مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در یکی از بازی‌های حساس فصل جاری، شامگاه چهارشنبه ۵ آذر، میزبان الوصل امارات خواهد بود. این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی آبی‌ها، با بازگشت حبیب فرعباسی از بند مصدومیت، تصمیم گرفته است این دروازه‌بان را در درون دروازه به کار گیرد و آنتونیو آدان بار دیگر روی نیمکت قرار خواهد گرفت.

در قلب خط دفاع، زوج رستم آشورماتوف و سامان فلاح بار دیگر از ابتدا به میدان می‌روند. در سمت راست خط دفاع، صالح حردانی جای رامین رضائیان را خواهد گرفت تا ملی‌پوش استقلال مجدداً در ترکیب اصلی حضور یابد. در سمت چپ خط دفاع، حسین گودرزی با توجه به عملکرد بهتر نسبت به ابوالفضل جلالی، در ترکیب تیم قرار خواهد گرفت.

در خط میانی، روزبه چشمی بار دیگر در ترکیب اصلی حضور دارد و زوج دیدیه اندونگ را تشکیل خواهد داد. در سمت راست خط میانی، یاسر آسانی مطابق انتظار برای استقلال به میدان می‌رود و در سمت چپ، در غیاب علیرضا کوشکی، منیر الحدادی مسئولیت بازی را بر عهده خواهد داشت.

در پست پشت مهاجم، مهران احمدی به میدان خواهد رفت و سعید سحرخیزان گزینه اصلی ساپینتو برای پست مهاجم نوک تیم است.

ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار با الوصل به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، منیر الحدادی، مهران احمدی و سعید سحرخیزان