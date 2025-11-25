احمدی: استقلال متفاوتی را فردا شاهد خواهید بود/ سه امتیاز را می خواهیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال الوصل امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: بازیهای آسیایی همیشه سختیهای خاص خودش را دارد. ما استقلال هستیم و برای این نام بزرگ تلاش میکنیم. برای صعود به امتیاز احتیاج داریم، اما چون یکی از تیمهای بزرگ لیگ قهرمانان آسیا ۲ محسوب میشویم، فردا برای کسب هر سه امتیاز وارد زمین میشویم.
وی افزود: بازی رفت را پشت سر گذاشتهایم و فراموش کردهایم. فردا استقلال دیگری نسبت به مسابقه رفت خواهید دید.
هافبک استقلال خاطرنشان کرد: همیشه در شرایط رقابتی بودهام و میدانستم استقلال تیم بسیار بزرگی است و باید برای رسیدن به جایگاه خود سخت تلاش کنم. به تواناییهایم ایمان داشتم و مطمئن بودم میتوانم به هدفم برسم. از ساپینتو که به من اعتماد کرد و با انرژی مثبت به من کمک کرد، تشکر میکنم.
