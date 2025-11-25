  1. ورزش
احمدی: استقلال متفاوتی را فردا شاهد خواهید بود/ سه امتیاز را می خواهیم

هافبک تیم فوتبال استقلال گفت: هواداران فردا نسبت به دیدار رفت بازی متفاوتی را از ما شاهد خواهند بود و ما برای کسب سه امتیاز وارد زمین می شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال الوصل امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: بازی‌های آسیایی همیشه سختی‌های خاص خودش را دارد. ما استقلال هستیم و برای این نام بزرگ تلاش می‌کنیم. برای صعود به امتیاز احتیاج داریم، اما چون یکی از تیم‌های بزرگ لیگ قهرمانان آسیا ۲ محسوب می‌شویم، فردا برای کسب هر سه امتیاز وارد زمین می‌شویم.

وی افزود: بازی رفت را پشت سر گذاشته‌ایم و فراموش کرده‌ایم. فردا استقلال دیگری نسبت به مسابقه رفت خواهید دید.

هافبک استقلال خاطرنشان کرد: همیشه در شرایط رقابتی بوده‌ام و می‌دانستم استقلال تیم بسیار بزرگی است و باید برای رسیدن به جایگاه خود سخت تلاش کنم. به توانایی‌هایم ایمان داشتم و مطمئن بودم می‌توانم به هدفم برسم. از ساپینتو که به من اعتماد کرد و با انرژی مثبت به من کمک کرد، تشکر می‌کنم.

