اشتباه عجیب راننده اتوبوس الوصل/ احتمال تاخیر در دیدار با استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در چارچوب هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، قرار است شامگاه چهارشنبه ۵ آذر از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم بروند.

با وجود اینکه کمتر از یک ساعت تا آغاز دیدار باقی مانده است، اتوبوس حامل اعضای تیم الوصل به اشتباه به جای ورود به شهر قدس، راهی مهرشهر کرج شده است. این خطای مسیر در شرایطی رخ داده که مسیرهای منتهی به ورزشگاه با ترافیک سنگین مواجه است.

با توجه به این وضعیت، احتمال برگزار نشدن مسابقه در زمان تعیین‌شده وجود دارد و ممکن است شروع بازی با تأخیر همراه شود.