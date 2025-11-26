ترکیب تیم فوتبال استقلال مقابل الوصل اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استقلال ایران شامگاه چهارشنبه ۵ آذر در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی تیم الوصل امارات قرار میگیرد. آبیها برای این بازی داکنز نازون، علیرضا کوشکی و آرمین سهرابیان را در اختیار ندارند.
ترکیب تیم فوتبال استقلال برای بازی با الوصل امارات به شرح زیر است:
آنتونیتو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی نیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، منیر الحدادی، اسماعیل قلی زاده و سعید سحرخیزان
