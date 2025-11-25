به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و الحسین اردن در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه سه شنبه ۴ آذر و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت طوریق منیر الکتیری از اندونزی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود سپاهان خاتمه یافت. آریا یوسفی و محمد عسکری گل‌های این بازی را به ثمر رساندند.

ترکیب سپاهان:

سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، وحدت حنانوف (۴۵- آریا یوسفی)، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی (کارت زرد) (۶۸- امید نورافکن)، آرش رضاوند (کارت زرد)، ریکاردو آلوز (۷۷- محمد عسکری)، محمدمهدی لطفی، ایوان سانچز (۸۸- محمد بردبار) و انزو کریولی (۷۶- سیدعلی کمالی جلودار)

ترکیب الحسین:

محمد القوامله، پدرو هنریکه، الرّوسان، احمد القریشی، عبید (۷۷- آن دری بانی)، رونده عاید، سیسا، محمد ثیب (۶۹- فال)، عمر الفاخوری، آیمن الحاج (۴۵- علی احمد) و آندرئاس العطار (کارت زرد) (۶۹- غنطاشه)

هواداران سپاهان پیش از آغاز بازی برای آریا شفیع‌دوست بازیکن جوان این تیم که به تازگی دچار مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی شده آرزوی سلامتی کردند.

شروع بازی و به لرزه درآمدن تیرک دروازه الحسین

بازیکنان سپاهان مطابق انتظار بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۶ برای این تیم کرنر به دست آمد که ریکاردو آلوز توپ را روی دروازه الحسین ارسال کرد که ابتدا محمد دانشگر با سر به توپ ضربه زد و در ادامه هادی محمدی بالاتر از مدافع حریف با سر به توپ ضربه زد که توپ با برخورد به تیرک افقی دروازه به بیرون رفت. البته داور پیش از ضربه سر محمدی خطای بازیکن سپاهان روی مدافع الحسین را اعلام کرد.

بازیکنان الحسین در ۱۵ دقیقه ابتدایی بازی دوبار و به ترتیب روی عارف حاجی عیدی و انزو کریولی مرتکب خطا شدند که داور اندونزیایی تنها به سود سپاهان خطا اعلام کرد و حاضر به اخطار دادن به بازیکنان الحسین نشد.

فشار سپاهانی‌ها به روی دروازه الحسین ادامه دار بود و در دقیقه ۱۶ برای این تیم کرنر شکل گرفت که بار دیگر آلوز توپ را روی دروازه حریف ارسال کرد که دانشگر این بار هم بالاتر از سایر بازیکنان حریف با سر به توپ ضربه زد که القوامله دروازه بان الحسین توپ را در اختیار گرفت.

دروازه بان الحسین مانع از گلزنی محمدی شد

در دقیقه ۲۶ برای سپاهان ضربه آزاد شکل گرفت که ریکاردو آلوز توپ را به محوطه جریمه الحسین ارسال کرد و هادی محمدی در بین بازیکنان حریف با پشت سر به توپ ضربه زد که محمد القوامله به واکنش خوب خود مانع از ورود توپ به درون دروازه الحسین شد.

فرصت سوزی مهاجم فرانسوی سپاهان

احسان حاج صفی در دقیقه ۴۱ با نفوذ به زمین الحسین و پیش از رسیدن به محوطه جریمه حریف اقدام به ارسال توپ کرد که انزو کریولی در موقعیتی مناسب به توپ رسید و تک ضرب با پای راست به آن ضربه زد که توپ او با اختلاف کمی از کنار دروازه الحسین به بیرون رفت.

شروع نیمه دوم

بازیکنان سپاهان نیمه دوم را هم هجومی تر از میهمان خود آغاز کردند و در ۱۰ دقیقه ابتدایی این نیمه موقعیت‌های نصفه و نیمه‌ای را روی دروازه الحسین ایجاد کردند که گلی برای آنها به همراه نداشت.

العطار بازیکن الحسین در دقیقه ۶۱ صاحب توپ شد و قصد نفوذ به محوطه جریمه سپاهان را داشت که عارف حاجی عیدی او را نقش بر زمین کرد و داور بازی به بازیکن سپاهان کارت زرد نشان داد.

تیرک دروازه ناجی سپاهان شد

در دقیقه ۶۳ برای الحسین در نزدیکی محوطه جریمه سپاهان ضربه آزاد شکل گرفت که الفاخوری پشت توپ ایستاد و با پای راست اقدام به ضربه زدن کرد که توپ او به تیرک افقی دروازه سید حسین حسینی برخورد کرد.

تعویض طلایی نویدکیا برای سپاهان گل کاشت

آریا یوسفی که از ابتدای نیمه دوم برای سپاهان به زمین آمد در دقیقه ۷۲ و در نزدیکی محوطه جریمه الحسین اقدام به توپ گیری از بازیکن حریف کرد و با نفوذ به محوطه جریمه الحسین با پای چپ اقدام به شوت زنی کرد که توپ او به گوشه دروازه القوامله رفت و گل اول سپاهان به دست آمد.

بازیکنان سپاهان پس از گلزنی به حملات خود ادامه دادند و امید نورافکن در دقیقه ۷۸ و با شوتی از راه دور دروازه الحسین را هدف قرار داد که محمد القوامله طی دو مرحله توپ او را دور کرد.

حسینی مانع از گلزنی بازیکن الحسین شد

بازیکنان الحسین در دقیقه ۸۶ صاحب ضربه آزاد شدند که روی یک کار تیمی و با اشتباه آریا یوسفی و محمد دانشگر توپ به احمد علی رسید و این بازیکن اقدام به شوت زنی کرد که سید حسین حسینی با پای خود مانع از ورود توپ به دروازه شد.

عسکری دومین تعویض طلایی محرم

بازیکنان سپاهان برای رسیدن به گل دوم به تلاش خود ادامه دادند و در دقیقه ۳+ ۹۰ و روی حرکت احسان حاج صفی او با پاسی در عمق محمد عسکری را در محوطه جریمه صاحب توپ کرد و او با پای چپ موفق شد گل دوم سپاهان را در این بازی به ثمر برساند.

با کسب پیروزی و سه امتیاز این بازی سپاهان با ۷ امتیاز ضمن مسجل کردن صعودش به مرحله حذفی موقتاً در صدر جدول گروه C قرار گرفت. این آخرین دیدار سپاهان در مرحله گروهی بود و در آخرین بازی این گروه تیم‌های الحسین و آخال ترکمنستان در تاریخ ۲ دی رو در روی هم قرار می‌گیرند که در صوت برتری الحسین با هر نتیجه‌ای نماینده اردن در صدر جدول قرار خواهد گرفت و سپاهان دوم خواهد شد. در صورتی که آخال موفق به شکست الحسین یا کسب تساوی شود، شاگردان محرم نویدکیا با صدرنشینی راهی دور حذفی می‌شوند.