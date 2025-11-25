به گزارش خبرنگار مهر، کاروان‌های عمره دانش‌آموزی و دانشجویی استان کرمانشاه طی مراسمی رسمی و با حضور مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه و جمعی از مسئولان فرودگاه شهید اشرفی بدرقه و عازم سرزمین وحی شدند.

بر اساس اعلام روابط عمومی حج و زیارت استان، این پرواز شامل یک کاروان دانشجویی با ظرفیت ۱۲۱ نفر و یک کاروان دانش‌آموزی متشکل از زائرانی از استان‌های کرمانشاه، ایلام، کردستان، همدان، مرکزی، لرستان و آذربایجان‌های شرقی و غربی است که در مجموع ۲۵۷ نفر را در بر می‌گیرد.

زائران اعزامی قرار است در مدت ۱۰ روز، شامل پنج روز اقامت در مکه مکرمه و پنج روز در مدینه منوره، ضمن انجام مناسک عمره مفرده، از مکان‌های زیارتی و تاریخی این دو شهر مقدس بازدید کنند.

گفتنی است این اعزام در چارچوب برنامه‌های فرهنگی و معنوی حج و زیارت برای تقویت باورهای دینی و تجربه معنوی نسل جوان صورت گرفته است.