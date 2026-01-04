سعید کریمی‌خو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴، زائران عمره‌گزار استان کرمانشاه از طریق فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه عازم سرزمین وحی شدند.

وی افزود: این پرواز شامل دو کاروان بوده که یک کاروان تشیع با ۱۳۴ نفر و یک کاروان تسنن با ۱۲۰ نفر در مجموع ۲۵۴ زائر را به مقصد عربستان سعودی اعزام کرده است.

مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه با اشاره به برنامه سفر زائران گفت: زائران اعزامی در این سفر معنوی، به مدت پنج روز در مکه مکرمه و پنج روز در مدینه منوره اقامت خواهند داشت و در این مدت، اعمال و برنامه‌های زیارتی خود را انجام می‌دهند.

کریمی‌خو در پایان خاطرنشان کرد: تمامی مراحل اعزام با هماهنگی کامل و تمهیدات لازم انجام شده تا زائران بتوانند با آرامش و امنیت کامل مناسک عمره مفرده را به‌جا آورند.