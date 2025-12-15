عازم شدن زائران عمره استان کرمانشاه به سرزمین وحی

  1. استانها
کرمانشاه - رئیس حج و زیارت استان کرمانشاه از اعزام ۲۶۰ زائر عمره از فرودگاه شهید اشرفی به مکه و مدینه خبر داد؛ زائران ۵ روز در هر شهر اقامت خواهند داشت.

سعید کریمی‌خو در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴، زائران عمره گزار استان کرمانشاه از طریق فرودگاه شهید اشرفی این شهر عازم سرزمین وحی شدند.

وی افزود: این پرواز شامل دو کاروان بود که یک کاروان تشیع متشکل از ۱۴۰ نفر و یک کاروان تسنن متشکل از ۱۲۰ نفر، مجموعاً ۲۶۰ نفر از زائران استان را تشکیل می‌دادند.

رئیس حج و زیارت استان کرمانشاه تصریح کرد: زائران ۵ روز در مکه مکرمه و ۵ روز در مدینه منوره اقامت خواهند داشت و طی این مدت اعمال و زیارت‌های مرتبط با مناسک عمره را به انجام خواهند رساند.

کریمی‌خو در پایان تأکید کرد: هماهنگی‌های لازم با دفاتر خدمات زیارتی، هواپیمایی و نهادهای مرتبط انجام شده تا سفر زائران به صورت امن، راحت و مطابق برنامه‌ریزی‌ها صورت گیرد.

