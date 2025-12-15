عازم شدن زائران عمره استان کرمانشاه به سرزمین وحی

سعید کریمیخو در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴، زائران عمره گزار استان کرمانشاه از طریق فرودگاه شهید اشرفی این شهر عازم سرزمین وحی شدند.
وی افزود: این پرواز شامل دو کاروان بود که یک کاروان تشیع متشکل از ۱۴۰ نفر و یک کاروان تسنن متشکل از ۱۲۰ نفر، مجموعاً ۲۶۰ نفر از زائران استان را تشکیل میدادند.
رئیس حج و زیارت استان کرمانشاه تصریح کرد: زائران ۵ روز در مکه مکرمه و ۵ روز در مدینه منوره اقامت خواهند داشت و طی این مدت اعمال و زیارتهای مرتبط با مناسک عمره را به انجام خواهند رساند.
کریمیخو در پایان تأکید کرد: هماهنگیهای لازم با دفاتر خدمات زیارتی، هواپیمایی و نهادهای مرتبط انجام شده تا سفر زائران به صورت امن، راحت و مطابق برنامهریزیها صورت گیرد.
نظر شما