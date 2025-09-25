سعید کریمیخو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اعزامهای اخیر عمره بیان کرد: در دوره جدید اعزامها، استانهای کرمانشاه، تهران و خوزستان بیشترین آمار اعزام زوجهای جوان را به خود اختصاص دادهاند.
وی توضیح داد: زوجهای جوانی که در سال ۱۴۰۴ پیوند زناشویی خود را ثبت کردهاند، در صورت تمایل میتوانند از سهمیه ویژه عمره استفاده کنند و ثبتنام برای آنان همچنان امکانپذیر است.
مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه با اشاره به کاروانهای اختصاصی این استان گفت: در مجموع ۱۴ کاروان عمره برای کرمانشاه در نظر گرفته شده است. از این تعداد، چهار کاروان در شهریور ماه به سرزمین وحی اعزام شدند. همچنین از ۱۰ کاروان سهمیه مهرماه، تاکنون چهار کاروان به مکه مکرمه اعزام شده و ۶ کاروان دیگر نیز تا پایان ماه جاری از فرودگاه امام خمینی (ره) رهسپار سرزمین وحی خواهند شد.
کریمیخو در ادامه با اشاره به تسهیلات ثبتنام متقاضیان افزود: علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام در عمره مفرده به سامانه اینترنتی my.haj.ir مراجعه کرده یا از طریق دفاتر خدمات زیارتی در سطح استان اقدام کنند.
