  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۰

کرمانشاه در جمع استان‌های پیشتاز اعزام زوج‌های جوان به عمره مفرده

کرمانشاه در جمع استان‌های پیشتاز اعزام زوج‌های جوان به عمره مفرده

کرمانشاه - مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه در کنار تهران و خوزستان بیشترین سهم اعزام زوج‌های جوان به عمره سال جاری را به خود اختصاص داده است.

سعید کریمی‌خو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اعزام‌های اخیر عمره بیان کرد: در دوره جدید اعزام‌ها، استان‌های کرمانشاه، تهران و خوزستان بیشترین آمار اعزام زوج‌های جوان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی توضیح داد: زوج‌های جوانی که در سال ۱۴۰۴ پیوند زناشویی خود را ثبت کرده‌اند، در صورت تمایل می‌توانند از سهمیه ویژه عمره استفاده کنند و ثبت‌نام برای آنان همچنان امکان‌پذیر است.

مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه با اشاره به کاروان‌های اختصاصی این استان گفت: در مجموع ۱۴ کاروان عمره برای کرمانشاه در نظر گرفته شده است. از این تعداد، چهار کاروان در شهریور ماه به سرزمین وحی اعزام شدند. همچنین از ۱۰ کاروان سهمیه مهرماه، تاکنون چهار کاروان به مکه مکرمه اعزام شده و ۶ کاروان دیگر نیز تا پایان ماه جاری از فرودگاه امام خمینی (ره) رهسپار سرزمین وحی خواهند شد.

کریمی‌خو در ادامه با اشاره به تسهیلات ثبت‌نام متقاضیان افزود: علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام در عمره مفرده به سامانه اینترنتی my.haj.ir مراجعه کرده یا از طریق دفاتر خدمات زیارتی در سطح استان اقدام کنند.

کد خبر 6601762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها