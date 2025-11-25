درخشش تئاتر پیشوا در جشنواره استان تهران؛ فرازمند رتبه سوم گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شاهسون، شامگاه سه شنبه، در جمع خبرنگاران از کسب رتبه سوم بازیگری سی‌امین جشنواره تئاتر استان تهران توسط هنرمند جوان این شهرستان خبر داد.

شاهسون در ادامه اظهار داشت: در سی‌امین جشنواره تئاتر استان تهران، محمدسعید فرازمند، هنرمند جوان و مستعد انجمن هنرهای نمایشی شهرستان پیشوا، با ایفای نقش در نمایش ارور موفق به کسب جایزه سوم بازیگری شد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی پیشوا با اشاره به اهمیت این موفقیت گفت: این دستاورد ارزشمند نشان‌دهنده توانمندی‌های روبه‌گسترش جامعه هنری پیشوا و گواهی بر حضور فعال و تأثیرگذار هنرمندان این شهرستان در رویدادهای معتبر استانی است.

وی ادامه داد: فرازمند که طی سال‌های اخیر حضوری جدی و هدفمند در حوزه هنرهای نمایشی داشته، با اجرای درخشان خود توانسته تحسین هیئت داوران جشنواره را به دست آورد و نام پیشوا را در میان برترین‌های تئاتر استان تهران مطرح کند.

شاهسون همچنین افزود: انجمن هنرهای نمایشی شهرستان پیشوا ضمن تبریک این موفقیت، امیدوار است هنرمندان جوان با استمرار تلاش‌های خود بتوانند در عرصه‌های بالاتر استانی و ملی نیز حضوری پررنگ و اثرگذار داشته باشند.