به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، از انهدام باند سرقت‌های مسلحانه طلافروشی و دستگیری سردسته این باند خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: در ساعت ۱۹:۰۰ روز ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۱، برابر اعلام کلانتری ۱۷۱ مصطفی خمینی، وقوع یک فقره سرقت مسلحانه از یک واحد طلافروشی واقع در محدوده مرتضی‌گرد گزارش شد که بلافاصله تیمی از کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی در محل حاضر شدند.

بررسی‌ها نشان داد سه نفر سارق جوان با هویت‌های نامعلوم و چهره‌های پوشیده، مسلح به سلاح جنگی کلاشینکف، کلت کمری، سلاح سرد و پتک فلزی، با استفاده از دو دستگاه موتورسیکلت به طلافروشی مذکور هجوم برده و ضمن تیراندازی و تخریب ویترین مغازه، حدود ۲ کیلوگرم طلاجات را به سرقت برده‌اند.

در جریان این سرقت، یکی از بستگان صاحب مغازه که قصد ممانعت از سرقت را داشت، بر اثر اصابت گلوله از ناحیه شکم جان خود را از دست داد و فرد دیگری نیز از ناحیه پا مجروح شد. سارقان پس از ارتکاب جرم از محل متواری شدند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: در ادامه تحقیقات، موتورسیکلت‌های فاقد پلاک مورد استفاده سارقان در بیابان‌های اطراف به صورت رهاشده کشف شد و مشخص گردید متهمان پیش از این سرقت، اقدام به سرقت وسایل نقلیه برای اجرای نقشه مجرمانه خود کرده بودند.

وی ادامه داد: در تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۴۰۲، اعضای همین باند با همان شیوه و شگرد در محدوده شادآباد اقدام به تیراندازی به سمت یک طلافروشی کردند که در این حادثه دو شهروند، از جمله یک خانم جوان، به شدت مجروح شدند، اما سارقان موفق به سرقت نشدند و متواری گردیدند.

سردار ولیپور گودرزی تصریح کرد: در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۲ نیز پنج نفر از اعضای این باند با یک دستگاه خودروی سواری در منطقه صالح‌آباد، با سلاح جنگی و پتک فلزی به یک طلافروشی حمله کرده و حدود ۱.۵ کیلوگرم طلاجات را به سرقت بردند. خودروی مورد استفاده سارقان ساعاتی بعد در یکی از محورهای خروجی شهر به صورت رهاشده کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: با بررسی فنی پوکه‌های مکشوفه از صحنه‌های مختلف و اقدامات اطلاعاتی، مشخص شد تمامی این سرقت‌ها توسط یک باند سازمان‌یافته واحد صورت گرفته است که پس از هر سرقت، اعضای آن از مسیرهای زمینی به سمت استان‌های مرزی شرقی کشور متواری می‌شدند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در آخرین سرقت این باند، در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۳، پنج سارق مسلح با ایجاد رعب و وحشت در یکی از پاساژهای جنوب تهران، حدود ۳ کیلوگرم طلاجات را به سرقت برده و پس از رهاسازی موتورسیکلت‌ها با یک دستگاه خودروی سواری متواری شدند.

وی افزود:در نهایت با رصد دقیق اطلاعاتی، پایش گسترده دوربین‌های مداربسته و همکاری پلیس آگاهی استان خراسان رضوی، سردسته باند در یکی از گمرکات مرزی شرقی کشور پیش از خروج از کشور دستگیر و اموال مسروقه که به‌صورت حرفه‌ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

سردار ولیپور گودرزی در پایان اعلام کرد:همزمان با دستگیری سردسته باند، تعدادی از همدستان و معاونان وی نیز در تهران و حومه دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند و تحقیقات تکمیلی در این خصوص همچنان ادامه دارد.