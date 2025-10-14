عزم جدی دستگاه قضایی کرمانشاه برای برخورد با کشت خشخاش

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت برخورد فوری و بدون اغماض با عاملان کشت خشخاش در استان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس قانون، کشت خشخاش جرم محسوب می‌شود و دستگاه قضائی با عزم جدی و در چارچوب قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد.

دادستان کرمانشاه با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های مرتبط افزود: تمامی سازمان‌ها موظفند در اجرای اقدامات پیشگیرانه و همچنین امحای مزارع غیرمجاز خشخاش همکاری کامل داشته باشند. هرگونه قصور یا کوتاهی در این زمینه ترک فعل محسوب شده و پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.

کریمی همچنین بر اهمیت آموزش و اطلاع‌رسانی به کشاورزان برای پیشگیری از کشت غیرمجاز تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی دقیق دستگاه‌های اجرایی در این زمینه شد.

وی در ادامه ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه گفت: نقش این دو نهاد در مقابله و ریشه‌کنی کشت غیرمجاز خشخاش بسیار مؤثر و بی‌بدیل است و دستگاه قضائی از اقدامات قانونی آنان پشتیبانی کامل می‌کند.

کریمی در پایان از مردم خواست هرگونه اطلاعات مرتبط با کشت غیرمجاز را از طریق مراجع قانونی و سامانه‌های اعلام‌شده در اختیار نیروهای انتظامی قرار دهند تا امکان اقدام سریع و پیشگیرانه فراهم شود.