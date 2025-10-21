به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی پیش از ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استان با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: فصل پاییز زمان حساسی برای اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و ساماندهی فعالیت‌هاست و همه دستگاه‌ها باید با انسجام و هم‌افزایی عمل کنند.

وی با اشاره به ضرورت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست افزود: بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها نقش کلیدی در مدیریت میدانی دارند و باید ضمن آگاهی‌بخشی، پیگیری امور را با جدیت دنبال کنند.

استاندار کرمانشاه همچنین از نهادهای فرهنگی، ائمه جماعات و سازمان تبلیغات اسلامی خواست تا در افزایش حساسیت و اطلاع‌رسانی عمومی نسبت به مسائل اجتماعی و ترویج فرهنگ پیشگیری از مصرف مواد مخدر همکاری گسترده‌تری داشته باشند.

حبیبی با تأکید بر لزوم تشویق عملکردهای مثبت گفت: ارزیابی‌های دوره‌ای دستگاه‌ها باید دقیق، شفاف و مستند باشد تا روند فعالیت‌ها به‌صورت مستمر پایش شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد هم‌افزایی بین همه نهادهاست تا با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت مردمی بتوانیم روند توسعه و پیشگیری از آسیب‌ها را در استان تقویت کنیم.

در ادامه جلسه، فخری دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه نیز با اشاره به عملکرد مطلوب مجموعه استان در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد، بر تداوم و ارتقای این روند تا پایان سال تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از راهبری و مدیریت مؤثر استاندار کرمانشاه اظهار کرد: با تشکیل کمیته‌های تخصصی و پیگیری مصوبات، شاهد اقدامات مؤثر و همدلی مثال‌زدنی میان مدیران دستگاه‌های اجرایی، نهادهای قضائی و فرمانداران هستیم که این رویکرد، مسیر پیشگیری و درمان را در استان تقویت کرده است.