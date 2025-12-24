به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه رسیدگی به تخلفات عمرانی و ساختوسازهای غیرمجاز شهرستان کرمانشاه شامگاه سه شنبه به ریاست محمد مبیّن فرماندار کرمانشاه و با حضور معاون عمرانی فرمانداری و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط در حوزههای شهری و کشاورزی، در محل فرمانداری برگزار شد.
فرماندار کرمانشاه در این جلسه با اتخاذ رویکردی انتقادی نسبت به عملکرد گذشته دستگاهها اظهار کرد: مردم از وعدهها خسته شدهاند و انتظار دارند مسائل در سطح شهرستان بهصورت عملی و ریشهای حلوفصل شود، نه اینکه صرفاً در جلسات تکرار شود.
مبیّن با تأکید بر پیشگیری از بروز تخلفات، نبود بانک اطلاعاتی دقیق و جامع در حوزه ساختوساز را یک آسیب جدی دانست و افزود: سرگردانی متقاضیان قانونی نتیجه ضعف اطلاعرسانی و ناهماهنگی میان دستگاههاست و این موضوع باید هرچه سریعتر اصلاح شود.
وی با رد مقصر دانستن یک دستگاه خاص تصریح کرد: همه ما در برابر وضعیت موجود مسئول هستیم و مشکل زمانی حل میشود که هر دستگاه در چارچوب قانون و وظایف ذاتی خود عمل کند و برای انجام ندادن تکالیفش بهموقع، توجیهی نداشته باشد.
فرماندار کرمانشاه در ادامه با صدور دستورات عملیاتی، خواستار همکاری بیقید و شرط شهرداری و راهداری در تأمین ماشینآلات برای سایر دستگاهها از جمله جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شد و تأکید کرد: جمعآوری تأسیسات و قطع خدمات از اماکن غیرمجاز تخریبشده در اراضی کشاورزی باید بهطور جدی دنبال شود تا از تکرار تخلف جلوگیری شود.
مبیّن همچنین بر لزوم اطلاعرسانی گسترده و هشداردهنده به شهروندان درباره عواقب قانونی ساختوساز غیرمجاز پیش از وقوع تخلف تأکید کرد و گفت: اتاق اصناف نیز موظف است به بنگاههای معاملات ملکی که اقدام به خرید و فروش اراضی فاقد مجوز یا خارج از محدوده مصوب میکنند، تذکرات قانونی لازم را ارائه دهد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه این جلسات باید به اقدام و عمل منجر شود، خاطرنشان کرد: انتظار دارم در نشستهای بعدی، هر دستگاه گزارش روشنی از اقدامات عملی و راهحلهای اجرایی خود ارائه دهد، چرا که ادامه روند گذشته قطعاً وضعیت را بدتر خواهد کرد.
