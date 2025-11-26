هشدار دوگانه بهداشتی صادر شد؛ آلودگی هوا و آنفلوانزا در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح چهارشنبه مدارس و دانشگاه‌های استان سمنان به دلیل آلودگی هوا و همچنین شیوع آنفلوانزا غیرحضوری هستند این امر نشان می‌دهد که این استان موج جدیدی از ویروس آنفلوانزا و همچنین آلودگی هوا را شاهد است.

دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان و شاهرود از مردم استان سمنان درخواست کرده‌اند که مراقب شیوع آنفلوانزا و همچنین آلودگی هوا باشند هر چند نه آلودگی هوا و نه ویروس آنفلوانزا به حد هشدار جدی نرسیده است اما خود مراقبتی به خصوص استفاده از ماسک برای هر دو موضوع توصیه می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آلودگی هوا گفت: طبق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین هواشناسی استان سمنان، آلودگی هوا تا پایان هفته جاری در استان سمنان ادامه خواهد داشت.

سعید کسائیان ادامه داد: به گروه‌های حساس شامل بیماران مزمن و تنفسی، بانوان باردار و سالمندان و افرادی که دارای بیماری‌های تنفسی هستند توصیه می‌شود که به مدت طولانی خارج از خانه نمانده و همچنین از ماسک استفاده کنند.

وی ضمن توصیه به عدم انجام فعالیت‌های ورزشی در هوای آزاد به خصوص در نقاطی که دارای آلایندگی بیشتر است شامل گرمسار، ایوانکی و سمنان و نقاط صنعتی، اعلام کرد: خانواده همچنین کودکان زیر پنج سال را نیز ترجیحاً از منزل خارج نسازند. از سوی دیگر باید توجه داشت که آلودگی هوا برای افرادی که دارای بیماری‌های قبلی و عروقی هستند هم بسیار مضر است.

معاون علوم پزشکی سمنان همچنین از مردم درخواست کرد که همچنین برای عدم بیمار شدن در فصل شیوع بیماری‌های تنفسی مانند آنفلوانزا، رعایت فاصله طولی، استفاده از ماسک و همچنین مصرف ویتامین سی، مرکبات و همچنین مایعات فراوان را در دستور کار قرار دهند.

کسائیان افزود: از مردم استان سمنان درخواست می‌شود که حتماً از خوردن سرخود قرص و دارو به خصوص آنتی بیوتیک ها پرهیز کرده و در صورت بروز تب شدید و علائم مستمر و بدون فرایند بهبودی به دکتر مراجعه نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود هم درباره شیوع آنفلوانزا و بیماری‌های تنفسی به خصوص در فصل پاییز نکاتی را گوشزد کرده از جمله اینکه مردم در محیط‌های بسته دارای تجمع حضور پیدا نکرده و از ماسک استفاده نمایند همچنین کارشناسان این دانشگاه هم اکیداً از مردم درخواست کرده‌اند که به صورت خود درمانی از مصرف آنتی‌بیوتیک ها پرهیز نمایند.

همزمان با روز چهارشنبه شاهد دو هشدار برای مردم استان سمنان هستیم یکی هشدار آلودگی که به خصوص در نقاط صنعتی و غربی استان سمنان است و دومی هشدار آنفلوانزا که این روزها مهمان اکثر خانه‌های استان سمنان شده و کمتر خانه‌ای است که در آن یک نفر دچار بیماری‌های تنفسی مرتبط با فصل سرما نباشد.