به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «حازم قاسم»، سخنگوی جنبش حماس گفت: بار دیگر ساکنان نوار غزه بر اثر بارش باران در چادرهای خود غرق شده‌اند.

وی افزود: با وجود همه تلاش‌های جهانی، به دلیل محاصره رژیم اشغالگر صهیونیستی، هیچ اقدام مؤثری برای کاهش این فاجعه صورت نگرفته است.

سخنگوی حماس اظهار داشت: با اینکه تصمیم‌هایی از سوی اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی برای کمک به غزه اتخاذ شده بود، اما تمامی کشورهای عربی و اسلامی در یاری‌رسانی به غزه ناتوان مانده‌اند.

حازم قاسم خطاب به کشورهای عربی و اسلامی گفت: غزه بر گردن همه عرب‌ها، مسلمانان و آزادگان جهان حقی دارد؛ شما در جنگ و در جریان نسل‌کشی، غزه را تنها گذاشتید و اکنون در امدادرسانی به آن کوتاهی نکنید.

وی افزود: از همه انتظار می‌رود در برابر این فاجعه انسانی بی‌سابقه دست به اقدام بزنند.