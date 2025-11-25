به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «حازم قاسم»، سخنگوی جنبش حماس گفت: بار دیگر ساکنان نوار غزه بر اثر بارش باران در چادرهای خود غرق شدهاند.
وی افزود: با وجود همه تلاشهای جهانی، به دلیل محاصره رژیم اشغالگر صهیونیستی، هیچ اقدام مؤثری برای کاهش این فاجعه صورت نگرفته است.
سخنگوی حماس اظهار داشت: با اینکه تصمیمهایی از سوی اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی برای کمک به غزه اتخاذ شده بود، اما تمامی کشورهای عربی و اسلامی در یاریرسانی به غزه ناتوان ماندهاند.
حازم قاسم خطاب به کشورهای عربی و اسلامی گفت: غزه بر گردن همه عربها، مسلمانان و آزادگان جهان حقی دارد؛ شما در جنگ و در جریان نسلکشی، غزه را تنها گذاشتید و اکنون در امدادرسانی به آن کوتاهی نکنید.
وی افزود: از همه انتظار میرود در برابر این فاجعه انسانی بیسابقه دست به اقدام بزنند.
نظر شما