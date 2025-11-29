حازم قاسم: ارتش جنایتکار دامنه حملات خود را به غزه تشدید کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، سخنگوی حماس اعلام کرد که ارتش اشغالگر حملات خود علیه غزه را تشدید کرده است.

حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرد که ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی طی شب گذشته در ادامه جنگ بی‌وقفه خود علیه نوار غزه، حملات خود به این باریکه را به صورت زمینی، دریایی و هوایی تشدید کرده و عملیات تخریب خانه‌ها را ادامه داده است.

سخنگوی حماس بیان کرد: کشتار عمدی صبح امروز دو کودک به دست اشغالگران صهیونیست، بار دیگر نشان می‌دهد که جنگ نسل‌کشی علیه ساکنان غزه ادامه دارد و حملات صهیونیست‌ها متوقف نشده بلکه بر شدت آن افزوده شده است.

وی از میانجی‌ها، کشورهای ضامن توافق و طرف‌های حاضر در نشست شرم الشیخ خواست تا به طور جدی برای توقف نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی و ملزم نمودن این رژیم به تعهدات خود بر اساس توافق اقدام کنند.

این در حالی است که اسماعیل الثوابته، مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولتی فلسطین در غزه در گفت وگو با الجزیره گفت: از زمان اعلام آتش بس میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی تاکنون، رژیم اسرائیل ۵۳۵ بار این توافق را به طور مستند نقض کرد و در این مدت ۳۵۰ فلسطینی شهید و ۹۰۰ نفر مجروح شدند.

وی گفت که طبق توافق تاکنون باید ۲۸ هزار کامیون حامل کمک های انسانی وارد غزه می شد اما رژیم صهیونیستی اجازه داد که تنها ۹ هزار و ۹۳۰ کامیون وارد این منطقه شود که نسبت آن ۳۵ درصد (از مجموع محموله های توافق شده) است.

الثوابته خاطرنشان کرد که زیرساخت ها، ویران و تجاوزهای رژیم صهیونیستی باعث شده است که اوضاع غزه به طور بی سابقه فاجعه بار شود.

این درحالی است که روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» به نقل از منابع فلسطینی و عربی گزارش داد که مذاکرات قاهره درباره مرحله دوم آتش‌بس در غزه به بن‌بست کامل رسیده و رژیم صهیونیستی از پذیرش اجرای مرحله دوم آتش‌بس یعنی عقب‌نشینی از نوار غزه خودداری می‌کند و جنبش حماس نیز تحویل سلاح‌های خود را بدون دریافت تضمین‌های روشن رد کرده است.