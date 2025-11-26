ثبت حدود ۲ میلیون تردد بین استانی در محورهای استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: متوسط تردد روزانه در محورهای استان در این بازه زمانی ۶۳ هزار و ۹۷۹ وسیله نقلیه بوده است.

رستمی افزود: با توجه به آمار سامانه‌های هوشمند، جمعه، ۲۳ آبان ماه سال جاری پرترددترین روز در این بازه زمانی بوده است.

وی با اشاره به اینکه ورودی و خروجی اهرم - چغادک و سیراف- عسلویه از محورهای پرتردد استان طی آبان ماه بوده اند، خاطرنشان کرد: بیشترین مقصد خودروهای پلاک استان بوشهر در آبان ماه به فارس (۳۱ درصد)، تهران (۱۵ درصد)، اصفهان (۷ درصد)، خوزستان (۵ درصد) و البرز (۵ درصد) بوده است.

رستمی با بیان اینکه تعداد ۷۱۳ نفر از هموطنان از خدمات تلفن گویای ۱۴۱ در آبان ماه استفاده کرده اند، اظهار کرد: سامانه تلفنی گویا و اپراتوری ۱۴۱ به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی در خصوص آخرین وضعیت جاده‌های کشور است، همچنین پایگاه اینترنتی نیز علاوه بر اطلاعات راه‌ها، وضعیت جاده‌ها را به صورت تصویری در اختیار مردم قرار می‌دهد.