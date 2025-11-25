به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست عصر سه شنبه در آئین افتتاح ۱۱۴ نیروگاه کوچک‌مقیاس خورشیدی استان بوشهر در روستای باغان شهرستان دشتی با اشاره به پیشرفت‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرستان اظهار کرد: رمز موفقیت شهرستان در همه عرصه‌ها، انسجام، همدلی و همراهی مردم و مسئولان است.

وی با بیان اینکه دشتی قطب نیروگاه‌های خورشیدی استان و جنوب کشور شده است، افزود: نیروگاه‌های خورشیدی، مصداق واقعی مردمی‌سازی اقتصاد در مناطق محروم هستند و باید سهم شهرستان از این پروژه‌ها افزایش یابد.

امام‌جمعه دشتی خواستار گسترش پروژه‌های محرومیت‌زدایی در سطح شهرستان شد و گفت: با توسعه این پروژه‌ها می‌توان بخشی از نیازهای اساسی مردم را برطرف کرد.

زاهد دوست با اشاره به اهمیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در بخش کشاورزی بیان کرد: چاه‌های کشاورزی که با برق فعالیت می‌کنند، می‌توانند با استفاده از انرژی خورشیدی هزینه‌ها را به‌طور چشمگیری کاهش دهند.

وی همچنین راه‌اندازی آبگرمکن‌های خورشیدی، ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی اشتراکی و تشکیل قرارگاه دائمی محرومیت‌زدایی در شهرستان را از ضرورت‌های مهم دانست و گفت: نیروگاه‌های اشتراکی نقش مهمی در اقتصاد خانوارها دارند و باید تسهیلات اشتغال‌زایی نیز در این حوزه تقویت شود.