مدیرکل شیلات بوشهر: هیچ‌ اغماضی در برخورد با صید غیرمجاز نخواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر سه شنبه در نشست کمیته مدیریت صید استان بوشهر که با حضور معاونان شیلات، پژوهشکده میگوی کشور، اتحادیه صیادی، دریابانی، محیط‌زیست، استانداری، حفاظت منابع آبزیان و رؤسای شیلات مناطق برگزار شد، اظهار کرد: صید غیرمجاز تهدیدی جدی برای پایداری ذخایر و معیشت صیادان است و سیاست ما برخوردی بدون تعلل و بدون سازش با متخلفین است.

وی با اشاره به پخش کلیپی درباره آثار مخرب روش‌های صید پرساین در ابتدای نشست گفت: این تصاویر نشان‌دهنده بخشی از خسارت عمیق واردشده به اکوسیستم دریا است و ضرورت اقدام فوری و هماهنگ دستگاه‌ها را برجسته می‌کند.

مدیرکل شیلات بوشهر افزود: صیادان مجاز استان با صراحت نگرانی‌های خود را مطرح کردند و خواستار برخورد جدی با صید ترال و پرساین شدند، افزایش جرایم، کنترل دقیق ادوات شناورها و تشدید نظارت بر اسکله‌ها از جمله پیشنهادهای جامعه صیادی بود که با جدیت بررسی خواهد شد.

وی اعلام کرد: شیلات استان برای تصویب مجازات‌های بازدارنده پیگیری‌های مستمری انجام داده است و توضیح داد: برای شناورهای متخلف، در مرحله نخست سه ماه تعلیق مجوز صید و کاهش سهمیه سوخت یارانه‌ای و در صورت تداوم تخلف، قطع کامل سوخت یارانه‌ای و ارجاع پرونده شناور به سازمان شیلات ایران در دستور کار است.

امینی همچنین از برگزاری جلسات مشترک با روسائی دادگستری‌ها در نقاط مختلف استان بوشهر خبر داد و گفت هدف از این نشست‌ها ایجاد هم‌افزایی حقوقی برای مقابله مؤثرتر با صید غیرمجاز است.

مدیرکل شیلات بوشهر گفت: در این نشست مقرر شد موضوع صید غیرمجاز در کارگروه ویژه شورای مرز استان نیز مطرح شود تا با استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی، تصمیمات قاطع‌تری در این زمینه اتخاذ شود.

وی اضافه کرد: همچنین تأکید شد که شناورهای صیادی پیش از خروج و پس از بازگشت به اسکله تحت بازرسی دقیق نیروهای دریابانی، و حفاظت منابع آبزیان قرار گیرند و از این پس هیچ شناوری بدون کنترل کامل مجاز به تردد نباشد.

امینی بیان کرد: از دیگر تصمیمات جلسه، نصب پلاک‌های شب‌رنگی بر روی تمامی شناورهای صیادی استان بود؛ اقدامی که با هدف افزایش قابلیت شناسایی و ردیابی شناورها به‌ویژه در شب اجرا خواهد شد.

وی گفت: علاوه بر این، تمامی دستگاه‌های مرتبط موظف شدند در قالب یک شبکه یکپارچه و هماهنگ برای مقابله با صید غیرمجاز همکاری فوری و کامل داشته باشند تا روند کنترل دریا به شکل منسجم و مداوم انجام شود.