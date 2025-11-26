فراخوان شرکت در جشنواره پادکست حوزه پژوهش منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه علمیه تخصصی رفیعه المصطفی (ص) به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش، فراخوان شرکت در نخستین «جشنواره پادکست حوزه پژوهش» را صادر کرد. این جشنواره با هدف ارائه و ترویج فعالیت‌های پژوهشی طلاب سطوح عالی در قالبی نوین، کوتاه و اثرگذار برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، محورهای ارسال اثر شامل فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآن، فلسفه و حکمت، ادبیات عربی، مطالعات زن و خانواده و سایر علوم حوزوی است.

شرایط و ضوابط شرکت در جشنواره نیز به این شرح است:

• محتوای پادکست باید برگرفته از فعالیت‌های پژوهشی طلبه، از جمله رساله، پایان‌نامه یا مقاله علمی باشد.

• آثار تنها در قالب فایل صوتی MP3 پذیرفته می‌شود.

• مدت زمان هر پادکست حداکثر ۱۵۰ ثانیه تعیین شده است.

• معرفی مختصر شرکت‌کننده (نام و نام خانوادگی) باید در ابتدای فایل صوتی درج شود.

• محتوای پادکست باید گویا، منسجم و منطبق بر اصول پژوهش علمی باشد و ضبط آثار با تلفن همراه یا رکوردر، با رعایت استانداردهای کیفی قابل قبول مجاز است.

متقاضیان می‌توانند آثار خود را حداکثر تا ۲۰ آذرماه از طریق ارسال مستقیم به ای دی بله kiahor@ ارائه کنند.

جشنواره پادکست حوزه پژوهش، به‌عنوان بستری برای ارائه خلاصه‌ای فشرده و جذاب از دستاوردهای علمی طلاب، فرصتی برای ارتقای سطح فعالیت‌های پژوهشی و تقویت حضور علمی طلاب محقق به شمار می‌رود.

