«آقای زالو» همچنان صدرنشین گیشه هفتگی؛ «کفایت مذاکرات» هم آمد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق از امروز چهارشنبه ۵ آذر، اکران خود را در سینماها آغاز میکند، فیلمی که در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر نتوانست انتظارات خبرنگاران و منتقدان سینما را در خانه جشنواره «فجر ۴۳» برآورده کند و به گونهای خلاف رویه فیلمهای قبلی سهیل موفق محسوب میشد. نام او در کنار تهیهکنندگی سید ابراهیم عامریان میتواند گیشه و فروشی خوب را برای فیلم نوید دهد.
باکس اکران در هفته گذشته (از چهارشنبه ۲۸ آبان تاکنون) توانست در ۱۵ هزار و ۲۲۶ سانس حدود ۴۹۲ هزار و ۹۶۴ مخاطب را به سینما آورد و به فروشی معادل ۳۶ میلیارد و ۸۸۲ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۶۹ تومان دست پیدا کند.
در این هفته سینماها برای یک روز تعطیل بودند اما همچون هفته گذشته، فیلم سینمایی «آقای زالو» در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
فروش کل فیلمها تا زمان تنظیم این خبر (ساعت ۱۰ چهارشنبه ۵ آذر) به شرح زیر است:
وقتی مهران احمدی رگ خواب مخاطب را میداند
فیلم سینمایی «آقای زالو» به کارگردانی و تهیهکنندگی مهران احمدی از ۷ آبان اکران خود را آغاز کرد و در فاصله یک هفته، در ۴۵۹ سالن سینما و ۳ هزار و ۹۷۲ سانس (دارای فروش)، با ۱۸۵ هزار و ۵۲۳ بلیت سینما، فروشی بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۷۹۸ میلیون و ۵۴ هزار و ۹۷۷ تومان داشته است. امین حیایی، هادی کاظمی، مهران مدیری، مونا فرجاد، ژاله صامتی، بهرنگ علوی، یوسف صیادی، محمدرضا علیمردانی، غلامرضا نیکخواه، خسرو احمدی، سامان مهکویه، امین فصیح، باران احمدی، سعید برجعلی، علیرضا آشوری، عین الله دریایی و مهران احمدی بازیگران فیلم سینمایی «آقای زالو» هستند. در خلاصه داستان این فیلم که ژانری کمدی تراژدی دارد، آمده است: «میخی که بیرون میزنه چکش میخوره!»
«آقای زالو» را شاید بتوان تلاش موفقی برای ساخت یک قصه اجتماعی با ریتم تجاری دانست، مسئلهای که در سینمای ایران همیشه دشوار بوده است. فیلم توانسته فضای فانتزی تلخ را با نقد ساختارهای رانتی ترکیب کند. این مسئله چیزی است که مهران احمدی توانسته در فیلمش به نمایش درآورد و به گونهای رگ مخاطب را همچون فیلمهای قبلیاش «مصادره» و «سگ بند» به دست آورده است. در بخش بازیگری، نیز بازی کاراکتر اصلی بار ضدقهرمان را بدون اغراق حمل میکند و به فیلم شخصیت میدهد. در فیلمنامه این اثر نیز میتوان ۲ مورد را مدنظر قرار داد؛ از طرفی میتوان ساختار «نمادینِ مستقیم» را نقطه قوت دانست و از طرف دیگر، باید گفت که تمثیلها بیش از حد آشکار است و اجازه کشف به تماشاگر نمیدهد.
انیمیشن سینمایی «یوز» محصول مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیهکنندگی احسان کاوه از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. قهرمان این اثر یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن میشود. برخی منتقدان، این فیلم را که روی جسارت موضوع، فضای بصری تازه و انتخاب نماد ایرانی دست گذاشتهاست، تحسین کردند و برای خیلیها انتخاب یوز بهعنوان شخصیت اصلی، یک حرکت هویتمحور تلقی شده است.
این فیلم طی یک هفته گذشته، ۷۴ هزار و ۲۲۲ بلیت سینما، در ۴۱۲ سالن سینما و ۲۰۰۸ سانس فعال داشت و توانست به فروش ۴ میلیارد و ۵۶۹ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۹۷۶ تومانی دست پیدا کند. این انیمیشن سینمایی در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفته و پرفروشترین فیلم غیرکمدی این هفته شده است.
فیلم سینمایی «قسطنطنیه» به کارگردانی کریم امینی و تهیهکنندگی امینرضا چلبیانلو از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. در این فیلم پژمان جمشیدی، ای لای ارکوک، رضا نیکخواه، بیژن بنفشهخواه، نعیمه نظامدوست، نرگس محمدی، مصطفی کرانتپه، هومن حاجی عبداللهی، علی اوجی، نازنین صلحجو، محمد شیری و حلما سمرقندی ایفای نقش کردهاند.
روایت فیلم در بخشهایی بیش از حد شخصیتمحور یا دراماتیزه شده و لایههای تاریخی را ساده کرده است. همچنین، کارگردان اثر توانسته میزانسنهای شلوغ و صحنههای جمعی را با کنترل قابل قبول پیش ببرد؛ هرچند ریتم در نیمه دوم فیلم دچار افت میشود. «قسطنطنیه» هم میخواهد اثر تاریخی باشد و هم اثر سیاسی معاصر و این دوگانگی، گاهی به دوپارگی لحن منجر شده است.
این فیلم با فروش ۴۰ هزار و ۶۳۲ بلیت و در ۲۷۴ سالن سینما و با هزار و ۲۳۲ سانس، در یک هفته گذشته توانست به فروش ۳ میلیارد و ۲۰۱ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۵۰۰ تومانی دست پیدا کند و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. «قسطنطنیه» ششمین فیلم پژمان جمشیدی بعد از «دایناسور»، «کوکتل مولوتف»، «خانه ارواح»، «جزایر قناری» و «ناجورها» و دومین فیلم کریم امینی بعد از «مرد عینکی» در نیمه اول سال است که در سینماها اکران شده است.
فیلم سینمایی «کجپیله» به کارگردانی و تهیهکنندگی هاتف علیمردانی از ۲۳ مهر اکران خود را آغاز کرد. در این فیلم سینمایی الناز شاکردوست، نعیمه نظامدوست، نیما شعباننژاد، سروش صحت، فرنوش نیکاندیش و رامین ناصرنصیر ایفای نقش کردهاند. «کجپیله» با فروش ۳۳ هزار و ۹۲۹ بلیت در ۳۴۱ سالن سینما و ۱۴۴۴ سانس، به فروش ۲ میلیارد و ۷۱۷ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۵۶۲ تومانی دست پیدا کرد و در رتبه چهارم جدول فروش هفته قرار گرفت.
فیلم سینمایی «دو روز دیرتر» به کارگردانی اصغر نعیمی و تهیهکنندگی محسن شیرازی از ۲۰ آبان اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۳۲ هزار و ۴۲۸ بلیت در ۳۰۶ سالن سینما و ۱۴۲۵ سانس، به فروش ۲ میلیارد و ۳۸۲ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۷۳۲ تومانی دست یافت و در رتبه پنجم جدول فروشی هفتگی قرار گرفت. در این فیلم سینا مهراد، پردیس احمدیه، فرهاد آییش، گوهر خیراندیش، سیاوش چراغیپور، ناهید مسلمی، محمدرضا داوودنژاد، جواد یحیوی، کمند امیرسلیمانی، محمد فیلی، آزاده اسماعیلخانی و علی مهربان به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیهکنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی از چهارشنبه اول مرداد اکران شده است. این فیلم با فروش ۲۶ هزار و ۶۴۴ بلیت در ۲۲۷ سالن سینما و ۸۴۸ سانس، توانست به فروش ۲ میلیارد و ۲۶ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۸۰۰ تومانی دست یابد و در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.
فیلم سینمایی «غریزه» به کارگردانی و تهیهکنندگی سیاوش اسعدی از ۳۰ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. امین حیایی، پانتهآ پناهیها، با حضور ژاله صامتی، فرهاد شریفی، افشین سنگ چاپ، پردیس پورعابدینی، لادن ژاوهوند بازیگران این فیلم هستند. «غریزه» با فروش ۱۸ هزار و ۶۳۴ بلیت در ۲۰۲ سالن سینما و با ۷۷۸ سانس، به فروش یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۸۰۰ تومانی دست پیدا کرد و در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
فیلم سینمایی «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیهکنندگی سیدعلی احمدی از ۳۰ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در «بچه مردم» گوهر خیراندیش، رضا کیانیان، حسن معجونی، بهروز شعیبی، سیامک صفری، سیاوش چراغیپور، امید روحانی، زهرا داوودنژاد، سید جواد یحیوی، ونوس کانلی، کامبیز امینی، سیامک ادیب، زری کریمی، سیاوش جامع، مهبد جهاننوش، احسان احمدی، فرزین فلسفین و ایلیا یعقوبی در نقشهای اصلی حضور دارند. این فیلم با فروش ۱۶ هزار و ۳۹ بلیت در ۱۹۰ سالن و با ۶۱۵ سانس، به فروش یک میلیارد و ۳۲۳ میلیون و ۴۹ هزار و ۸۶۰ تومانی دست یافت و در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
فیلم سینمایی «مجنون» به تهیهکنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی از ۱۶ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با روایتی از زندگی شهید زینالدین با فروش ۲۵ هزار و ۵۱ بلیت در ۱۹۰ سالن سینما و با ۶۳۲ سانس، به فروش یک میلیارد و ۲۳۲ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۶۸۰ تومانی دست پیدا کرد و در رتبه نهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
فیلمهایی که زیر یک میلیارد فروختند
فیلم سینمایی «دختر برقی» به کارگردانی، نویسندگی و تهیهکنندگی حسین قناعت، اکران خود را از ۲۸ آبان در سینماها آغاز کرد و همچون بسیاری از آثار او در فضایی خانوادگی و فانتزی روایت میشود. داستان این فیلم درباره رباتی به نام هیلدا است که کارخانه سازندهاش او را به اشتباه به خانه راحله دایی میفرستد؛ اشتباهی که آغاز ماجراهایی بامزه و موقعیتهای غیرمنتظره میشود، چون هیلدا مجبور است کارهایی انجام دهد که اصلاً برای آنها برنامهریزی نشده است. از بازیگران فیلم میتوان به امیرحسین رستمی، هنگامه حمیدزاده، شقایق دهقان، آناهیتا همتی، سیاوش چراغیپور، رامین ناصرنصیر و عباس محبوب اشاره کرد؛ ترکیبی که فضای فیلم را شاد و خانوادگیتر کرده است.
«دختر برقی» طی یک هفته اکران خود با فروش ۱۴ هزار و ۳۴۸ بلیت در ۲۳۲ سالن سینما و با ۸۰۷ سانس، توانست به فروش ۹۵۳ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۷۳۰ تومان دست پیدا کند و جایگاه دهم جدول فروش هفتگی را به دست بیاورد.
فیلم «گوزنهای اتوبان» به کارگردانی ابوالفضل صفاری از ۲۶ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. الناز شاکردوست، نوید پورفرج، صدف اسپهبدی، سامان صفاری، سیامک ادیب، مریم شاهولی با حضور افتخاری بهنوش بختیاری و هنرمندی پیمان قاسمخانی بازیگران اصلی فیلم هستند. «گوزن های اتوبان» با فروش ۷ هزار و ۲۱۴ بلیت و حضور در ۸۲ سالن سینما و ۳۲۳ سانس، به فروش ۶۴۷ میلیون و ۳۰۶ هزار تومانی دست پیدا کرد. این فیلم در رتبه یازدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است.
فیلم سینمایی «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرحبخش از ۵ شهریور اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی همچون پژمان جمشیدی، محسن کیایی، بیژن بنفشهخواه، المیرا دهقانی، حامد وکیلی، فرزین محدث، مختار سائقی و گیتی قاسمی بازی میکنند. «ناجورها» با فروش ۵ هزار و ۶۵۷ بلیت در ۶۸ سالن و با ۲۳۰ سانس، به فروش هفتگی ۴۳۱ میلیون و ۷۹ هزار تومانی رسیده است و در رتبه دوازدهم جدول فروش هفتگی قرار دارد.
فیلمهای سینمایی «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی و تهیهکنندگی سید جمال ساداتیان، «سینما شهر قصه» به نویسندگی و کارگردانی مشترک کیوان علیمحمدی و علیاکبر حیدری، «ناتورِدشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیهکنندگی مهدی فرجی، «لاک پشت» به کارگردانی و تهیهکنندگی بهمن کامیار، «قرمز یواش» به کارگردانی علی جبارزاده و تهیهکنندگی علی عبدالعلیزاده، «فرمانروای آب» به نویسندگی و کارگردانی مجید اسماعیلی، تهیهکنندگی مجتبی امینی و با مجریگری حسین سلطانی، «ملکه آلیشون» به کارگردانی ابراهیم نورآور محمد، «شاه نقش» به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه کنندگی علی قائممقامی، «سالن ۴» به کارگردانی حسین ترکجوش و تهیهکنندگی روحالله حجازی، «آدم فروش» به کارگردانی محمود کلاری و تهیهکنندگی علی اوجی و انیمیشن «پسر دلفینی ۲» به تهیهکنندگی محمدامین همدانی، کارگردانی محمد خیراندیش و نویسندگی محمد خیراندیش و محمد شکوهی، رتبههای ۱۳ تا ۲۲ جدول فروش هفتگی را به خود اختصاص دادهاند.
نظر شما