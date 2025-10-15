به گزارش خبرنگار مهر، از امروز چهارشنبه ۲۳ مهر فیلم سینمایی «کج‌پیله» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی هاتف علیمردانی، «سالن ۴» به کارگردانی حسین ترک‌جوش و تهیه‌کنندگی روح‌الله حجازی و «ملکه آلیشون» به کارگردانی ابراهیم نورآور محمد اکران خود را در سینماها آغاز کرده‌اند. لازم به یادآوری است که در چند روز اخیر ویدئویی از بازی الناز شاکردوست با گریم مردانه در فیلم «کج‌پیله» منتشر شده که حواشی و واکنش‌های مختلفی به همراه داشته است.

همچنین اکران فیلم سینمایی «پیرپسر» در سینماها به اتمام رسید. این فیلم از ۲۱ خرداد اکران خود را در سینماها آغاز کرد و با فروش ۲ میلیون و ۲۱ هزار و ۴۰۰ بلیت به فروش یکصد و هشتاد و یک میلیارد و پانصد و هشت میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد و پنجاه و سه تومانی دست یافت و پرفروش‌ترین فیلم سال ۱۴۰۴ شد.

باکس اکران در هفته گذشته توانست در ۲۱ هزار و ۵ سانس حدود ۶۳۴ هزار و ۱۱۳ مخاطب را به سینما آورد و به فروشی معادل ۴۷ میلیارد و هشتصد و هفتاد و یک میلیون و یکصد و هفتاد و سه هزار و سیصد و دو تومان دست یابد.

در این هفته انیمیشن سینمایی «یوز» توانست در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فروش کل فیلم‌ها تا زمان تنظیم این خبر (ساعت ۹ چهارشنبه ۲۳ مهر) به شرح زیر است:

خیز «یوز» ایرانی به صدر جدول فروش

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. قهرمان این اثر یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن می‌شود. این فیلم ۲۰۹ هزار و ۷۷۲ بلیت فروخت و توانست به فروش ۱۲ میلیارد و ششصد و چهل و چهار میلیون و ششصد و چهارده هزار و نهصد و هفتاد و چهار تومانی دست یابد. این انیمیشن سینمایی در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفته و پرفروش‌ترین فیلم این روزها است.

فیلم سینمایی «قسطنطنیه» به کارگردانی کریم امینی و تهیه‌کنندگی امین‌رضا چلبیانلو از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. در این فیلم پژمان جمشیدی، ایلای ارکوک، رضا نیکخواه، بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست، نرگس محمدی، مصطفی کرانتپه، هومن حاجی عبداللهی، علی اوجی، نازنین صلح‌جو، محمد شیری و حلما سمرقندی ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم با فروش ۱۵۱ هزار و ۱۱۴ بلیت به فروش ۱۲ میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون و چهارصد و پانزده هزار و چهارصد و هفتاد و هفت تومان دست یافت و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. «قسطنطنیه» ششمین فیلم پژمان جمشیدی بعد از «دایناسور»، «کوکتل مولوتف»، «خانه ارواح»، «جزایر قناری» و «ناجورها» و دومین فیلم کریم امینی بعد از «مرد عینکی» در نیمه اول سال است که در سینماها اکران شده است.

فیلم «مرد عینکی» به کارگردانی کریم امینی، تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان و نویسندگی حمزه صالحی از چهارشنبه اول مرداد اکران شده است. این فیلم با فروش ۷۶ هزار و ۲۷۴ بلیت توانست به فروش ۶ میلیارد و یکصد و چهل و هشت میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و نود و هفت تومانی دست یابد و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی زاده، یدالله شادمانی بازیگران «مرد عینکی» هستند.

خداحافظی با «پیرپسر»

فیلم سینمایی «پیرپسر» ساخته اکتای براهنی از چهارشنبه ۲۱ خرداد اکران سراسری خود را آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون حسن پورشیرازی، لیلا حاتمی، حامد بهداد و محمد ولی‌زادگان ایفای نقش کرده‌اند. «پیرپسر» در یک هفته گذشته با فروش ۲۵ هزار و ۱۹۶ بلیت توانست به فروش ۲ میلیارد و پانصد و شصت و شش میلیون و سیصد و چهارده هزار و سیصد تومان برسد و در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرح‌بخش از ۵ شهریور اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی همچون پژمان جمشیدی، محسن کیایی، بیژن بنفشه‌خواه، المیرا دهقانی، حامد وکیلی، فرزین محدث، مختار سائقی و گیتی قاسمی بازی می‌کنند. «ناجورها» ۳۰ هزار و ۹۶۱ بلیت فروخته و حدود ۲ میلیارد و چهارصد و نود و سه میلیون و پانصد و سی و سه هزار و هشتصد و چهل و نه تومان فروش داشته است و در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «لاک پشت» به کارگردانی بهمن کامیار با بازی فرهاد اصلانی، نازنین بیاتی، نازنین کریمی، صابر ابر، هومن برق‌نورد، آزیتا حاجیان، علیرضا آقاخانی و جمشید گرگین از ۲ مهر اکران خود را آغاز کرد. این فیلم با فروش ۲۶ هزار و ۱۵۱ بلیت به فروش ۲ میلیارد و سیصد و بیست و نه میلیون و یکصد و نود و هفت هزار و هفتصد و پنجاه تومان دست یافت و در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «زن و بچه» به کارگردانی سعید روستایی و تهیه‌کنندگی سید جمال ساداتیان از چهارشنبه اول مرداد در سینماهای کشور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم توانست در هفته گذشته با ۲۳ هزار و ۳۵۸ بلیت به فروش ۲ میلیارد و یکصد و هجده میلیون و ششصد و نود و سه هزار و پانصد تومانی برسد. این فیلم در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و پریناز ایزدیار، پیمان معادی، فرشته صدرعرفایی، حسن پورشیرازی، سها نیاستی بازیگر اصلی آن هستند. «زن و بچه» در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «ناتورِدشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی با بازی هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سیدعلی صالحی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی، سعید آقاخانی و علی مصفا از ۱۲ شهریور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم در هفته گذشته با فروش ۲۳ هزار و ۶۹۵ بلیت به فروش ۲ میلیارد و پنجاه و نه میلیون و شصت و یک هزار و نهصد و پنجاه تومانی دست یافت و در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم «گوزن‌های اتوبان» به کارگردانی ابوالفضل صفاری از ۲۶ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. الناز شاکردوست، نوید پورفرج، صدف اسپهبدی، سامان صفاری، سیامک ادیب، مریم شاه‌ولی با حضور افتخاری بهنوش بختیاری و هنرمندی پیمان قاسم‌خانی بازیگران اصلی فیلم هستند. «گوزن های اتوبان» ۲۳ هزار و ۳۸۶ بلیت فروخت و به فروش ۲ میلیارد و نوزده میلیون و شصت و سه هزار و دویست تومان دست یافت. این فیلم در رتبه نهم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است.

فیلم سینمایی «مجنون» به تهیه‌کنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی از ۱۶ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با روایتی از زندگی شهید زین‌الدین با فروش ۲۴ هزار و ۹۲۱ بلیت به فروش یک میلیارد و نهصد و هشتاد و دو میلیون و نهصد و سی و یک هزار و پانصد و چهار تومان دست یافت و در رتبه دهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

اکران فیلمی با گریم پرحاشیه الناز شاکردوست

پویانمایی سینمایی «فرمانروای آب» با محوریت مهدویت و نبرد موشکی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، به نویسندگی و کارگردانی مجید اسماعیلی، تهیه‌کنندگی مجتبی امینی و با مجری‌گری حسین سلطانی از چهارشنبه ۸ مرداد اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این انیمیشن توانست با فروش ۱۱ هزار و ۸۴۶ بلیت به فروشی معادل پانصد و چهارده میلیون و سیصد و سی و سه هزار و ششصد تومان دست یابد و در رتبه یازدهم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «کج‌پیله» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی هاتف علیمردانی از ۲۳ مهر اکران خود را آغاز کرد. در این فیلم سینمایی الناز شاکردوست، نعیمه نظام‌دوست، نیما شعبان‌نژاد، سروش صحت، فرنوش نیک اندیش، رامین ناصرنصیر و … ایفای نقش کرده اند. «کج‌پیله» با فروش ۱ هزار و ۹۷۰ بلیت به فروش دویست و سی و هشت میلیون و سیصد و نود و دو هزار تومانی دست یافت.

فیلم سینمایی «لیپار» به کارگردانی حسین ریگی و تهیه‌کنندگی سعید خانی از ۹ مهر اکران خود را آغاز کرده است. مهران احمدی، بهناز جعفری، هومن برق نورد، امین میری، آرزو تاج‌نیا، یگانه سروری‌مقدم، فرشته انصاری، نصیر برهان زهی، با معرفی بازیگر نوجوان فیلم محمد دستواره نارویی، در این اثر ایفای نقش کرده‌اند. «لیپار» با فروش ۱ هزار و ۸۹۶ بلیت به فروش یکصد و پنجاه میلیون و هشتصد و ده هزار تومان دست یافت.

فیلم سینمایی «آدم فروش» به کارگردانی محمود کلاری و تهیه‌کنندگی علی اوجی اکران خود را از ۱۲ شهریور آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی همچون صابر ابر، پژمان بازغی، مهران مدیری، علی شادمان، فریبا نادری، سمیرا حسن پور، رویا جاویدنیا، نسیم ادبی و رایان سرلک حضور دارد. «آدم فروش» با نام اولیه «تابستان همان سال» ۱ هزار و ۳۷۹ بلیت فروخته و به فروش یکصد و بیست و سه میلیون و پانصد و دو هزار و پانصد تومان دست یافت.

فیلم سینمایی «حرکت آخر» به کارگردانی شهاب حسینی از ۹ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با ترکیبی از بازیگران ایرانی و خارجی در آمریکا مقابل دوربین رفته است. جیا مورا، جیمز واگنر، آرمین امیری و محمد مطلق بازیگران اصلی این فیلم هستند که براساس نمایشنامه «آخرین پرده» اثر گیلبرت سسبرون نوشته و ساخته شده است. «ساکن طبقه وسط»، «مقیمان ناکجا» و «نویسنده مرده است» سه فیلم قبلیِ شهاب حسینی به‌عنوان کارگردان است. «حرکت آخر» با فروش ۱ هزار و ۲۹۹ بلیت به فروش یکصد و هفده میلیون و هشتصد و ده هزار تومان رسید.

انیمیشن «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی که از ۳ اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده است تاکنون با فروش ۱۴۱ بلیت به فروشی معادل سیزده میلیون و چهل و شش هزار تومان دست یافته است.

انیمیشن «پسر دلفینی ۲» به تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، کارگردانی محمد خیراندیش و نویسندگی محمد خیراندیش و محمد شکوهی نیز در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی از نگاه تماشاگران را به دست آورد. «پسر دلفینی ۲» با فروش ۱۶۸ بلیت، فروش دوازده میلیون و دویست و بیست و یک هزار تومانی داشته است.

فیلم سینمایی «سینما متروپل» به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر و تهیه‌کنندگی حامد حسینی با حضور افتخاری مهتاب نصیرپور و رضا کیانیان و بازی مجتبی پیرزاده، نوشین مسعودیان، هومن برق‌نورد، حسین‌باشه آهنگر، پریوش نظریه، شهاب عسگری، سهراب منصوری، فرید قبادی، هادی عامل هاشمی، حسین پوریده و شهریار فرد ۱۴۰ بلیت فروخت و به فروش ۱۰ میلیون و نهصد و یک هزار تومانی دست یافت.

۲ فیلم جدید آمدند

فیلم سینمایی «سالن ۴» به کارگردانی حسین ترک‌جوش و تهیه‌کنندگی روح‌الله حجازی از ۲۳ مهر اکران خود را آغاز کرده است. میلاد کی مرام، سارا رسول زاده، محسن قصابیان، ساغر قناعت، علی مردانه، علی صالحی، مهراوه شریفی نیا و … بازیگران این فیلم هستند. «سالن ۴» با فروش ۷۸ بلیت توانست به فروش هشت میلیون و نهصد و شصت و پنج هزار تومانی دست یابد.

فیلم سینمایی «ملکه آلیشون» به کارگردانی ابراهیم نورآور محمد از ۲۳ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم کودک و نوجوان با فروش ۶۸ بلیت توانست به فروش ۶ میلیون و ششصد و نود و نه هزار تومانی دست یابد.