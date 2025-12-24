به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فصل زمستان مروری بر چند فیلم پرفروش سه ماه پاییز داریم و بر این اساس از ۱ مهر تا ۱ دی فیلم‌های «آقای زالو» با ۱۰۹ میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان، «یوز» با ۷۷ میلیارد و ۹۱۶ میلیون تومان، «قسطنطنیه» با ۷۶ میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان، «کج پیله» با ۴۵ میلیارد و ۳۸۱ میلیون تومان، «مرد عینکی» با ۴۰ میلیارد و ۲ میلیون تومان، «کفایت مذاکرات» با ۳۲ میلیارد و ۲۶۷ میلیون تومان، «مجنون» با ۱۸ میلیارد و ۳۱ میلیون تومان، «ناجورها» با ۱۶ میلیارد و ۷۴۴ میلیون تومان، «گوزن‌های اتوبان» با ۱۵ میلیارد و ۵۹۱ میلیون تومان، «غریزه» با ۱۵ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان، «بچه مردم» با ۱۳ میلیارد و ۵۹۹ میلیون تومان و «زن و بچه» با ۱۲ میلیارد و ۷۲۳ میلیون تومان ۱۲ فیلم پرفروش گیشه پاییز سینماها بودند

در هفته گذشته فیلم «احمد» و انیمیشن «افسانه سپهر» به چرحه اکران اضافه شدند و باکس اکران در هفته گذشته توانست در ۱۷ هزار و ۲۰۲ سانس حدود ۳۶۶ هزار و ۹۵۰ مخاطب را به سینما آورد و به فروشی معادل ۲۷ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۶۰ هزار تومان دست پیدا کند.

این هفته همچنان فیلم سینمایی «آقای زالو» توانست در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فروش کل فیلم‌ها تا زمان تنظیم این خبر (ساعت ۸:۴۵ چهارشنبه ۳ دی) به شرح زیر است:

«آقای زالو» باز هم فیلم پرفروش هفته شد

فیلم «آقای زالو» به کارگردانی مهران احمدی از ۷ آبان اکران خود را آغاز کرده است. امین حیایی، هادی کاظمی، مهران مدیری، مونا فرجاد، ژاله صامتی، بهرنگ علوی، یوسف صیادی، محمدرضا علیمردانی، غلامرضا نیکخواه، خسرو احمدی، سامان مهکویه، امین فصیح، باران احمدی، سعید برجعلی، علیرضا آشوری، عین الله دریایی و مهران احمدی بازیگران فیلم سینمایی «آقای زالو» هستند. این فیلم با فروش ۸۸ هزار و ۹۹۸ بلیت توانست به فروش ۷ میلیارد و ۳۹۷ میلیون و ۴۰۴ هزار تومانی دست پیدا کند.

فیلم سینمایی «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق و نویسندگی حمزه صالحی و تهیه کنندگی سید ابراهیم عامریان نیز اکران خود را از ۵ آذر آغاز کرده است. مهران غفوریان، محسن کیایی، ایمان صفا، رؤیا میرعلمی، المیرا دهقانی، محمدرضا داوودنژاد، قدرت الله ایزدی، حدیث فولادوند، سارا منجزی، محمدجواد جعفرپور، جواد پولادی و حامد وکیلی بازیگران «کفایت مذاکرات» هستند. این فیلم در هفته گذشته با فروش ۸۱ هزار و ۸۱۴ بلیت به فروش ۶ میلیارد و ۶۸۴ میلیون و ۷۴۸ هزار تومانی دست یافت و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «طهران ۵۷» به کارگردانی ایمان یزدی و تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته از ۱۲ آذر اکران خود را آغاز کرده است. احمد مهرانفر، حامد آهنگی، آناهیتا درگاهی، یوسف صیادی، سیاوش چراغی‌پور، مریم سعادت و پژمان جمشیدی ترکیب بازیگران این فیلم هستند. «طهران ۵۷» اولین فیلم پژمان جمشیدی است که پس از دستگیری اکران می‌شود. این فیلم با فروش ۳۹ هزار و ۲۶ بلیت توانست به فروش ۳ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۸۵۵ هزار تومانی برسد و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. قهرمان این اثر یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن می‌شود. این فیلم ۴۷ هزار و ۴۲۲ بلیت فروخت و توانست به فروش ۲ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۷۲۴ هزار تومانی دست پیدا کند. این انیمیشن سینمایی در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار گرفته و پرفروش‌ترین فیلم غیرکمدی این هفته شده است.

فیلم سینمایی «دختر برقی» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی حسین قناعت از ۲۸ آبان اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. رایان سرلک و هیلدا کردبچه بازیگران کودک فیلم سینمایی «دختر برقی» هستند. امیرحسین رستمی، هنگامه حمیدزاده، شقایق دهقان، آناهیتا همتی، سیاوش چراغی‌پور، رامین ناصر نصیر، عباس محبوب و غلام قلندری از دیگر بازیگران این فیلم کودک هستند که با فروش ۲۹ هزار و ۵۵۶ بلیت به فروش یک میلیارد و ۹۳۷ میلیون و ۵۴۸ هزار تومانی دست یافت و در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «دو روز دیرتر» به کارگردانی اصغر نعیمی و تهیه‌کنندگی محسن شیرازی از ۲۰ آبان اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۲۵ هزار و ۷۳۷ بلیت به فروش یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۱۲۰ هزار تومانی دست یافت و در رتبه ششم جدول فروشی هفتگی قرار گرفت. در این فیلم سینا مهراد، پردیس احمدیه، فرهاد آییش، گوهر خیراندیش، سیاوش چراغی‌پور، ناهید مسلمی، محمدرضا داوودنژاد، جواد یحیوی، کمند امیرسلیمانی، محمد فیلی، آزاده اسماعیل‌خانی و علی مهربان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «قسطنطنیه» به کارگردانی کریم امینی و تهیه‌کنندگی امین‌رضا چلبیانلو از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. در این فیلم پژمان جمشیدی، ای لای ارکوک، رضا نیکخواه، بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست، نرگس محمدی، مصطفی کرانتپه، هومن حاجی عبداللهی، علی اوجی، نازنین صلح‌جو، محمد شیری و حلما سمرقندی ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم با فروش ۱۲ هزار و ۵۱۰ بلیت به فروش یک میلیارد و ۹ میلیون و ۹۴۹ هزار تومان دست یافت و در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. «قسطنطنیه» ششمین فیلم پژمان جمشیدی بعد از «دایناسور»، «کوکتل مولوتف»، «خانه ارواح»، «جزایر قناری» و «ناجورها» و دومین فیلم کریم امینی بعد از «مرد عینکی» در نیمه اول سال است که در سینماها اکران شده است.

فیلم‌هایی که زیر یک میلیارد فروختند

فیلم سینمایی «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیه‌کنندگی سیدعلی احمدی از ۳۰ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در «بچه مردم» گوهر خیراندیش، رضا کیانیان، حسن معجونی، بهروز شعیبی، سیامک صفری، سیاوش چراغی‌پور، امید روحانی، زهرا داوودنژاد، سید جواد یحیوی، ونوس کانلی، کامبیز امینی، سیامک ادیب، زری کریمی، سیاوش جامع، مهبد جهان‌نوش، احسان احمدی، فرزین فلسفین و ایلیا یعقوبی در نقش‌های اصلی حضور دارند. این فیلم با فروش ۸ هزار و ۹ بلیت به فروش ۵۸۴ میلیون و ۴۵۸ هزار تومانی دست یافت و در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «مجنون» به تهیه‌کنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی از ۱۶ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با روایتی از زندگی شهید زین‌الدین با فروش ۱۳ هزار و ۹۵۱ بلیت به فروش ۵۵۱ میلیون و ۵۵۴ هزار تومانی دست پیدا کرد و در رتبه نهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

«غریزه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیاوش اسعدی از ۳۰ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. امین حیایی، پانته‌آ پناهی‌ها با حضور ژاله صامتی، فرهاد شریفی، افشین سنگ چاپ، پردیس پورعابدینی، لادن ژاوه‌وند بازیگران این فیلم هستند. «غریزه» با فروش ۵ هزار و ۵۹۵ بلیت به فروش ۴۸۵ میلیون و ۹۵۱ هزار تومانی دست پیدا کرد و در رتبه دهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «کج‌پیله» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی هاتف علیمردانی از ۲۳ مهر اکران خود را آغاز کرد. در این فیلم سینمایی الناز شاکردوست، نعیمه نظام‌دوست، نیما شعبان‌نژاد، سروش صحت، فرنوش نیک‌اندیش و رامین ناصرنصیر ایفای نقش کرده‌اند. «کج‌پیله» با فروش ۴ هزار و ۱۹۵ بلیت به فروش ۳۴۰ میلیون و ۸۹۰ هزار تومانی دست پیدا کرد و در رتبه یازدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم «گوزن‌های اتوبان» به کارگردانی ابوالفضل صفاری از ۲۶ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. الناز شاکردوست، نوید پورفرج، صدف اسپهبدی، سامان صفاری، سیامک ادیب، مریم شاه‌ولی با حضور افتخاری بهنوش بختیاری و هنرمندی پیمان قاسم‌خانی بازیگران اصلی فیلم هستند. «گوزن های اتوبان» ۲ هزار و ۵۳۰ بلیت فروخت و به فروش ۲۳۰ میلیون و ۴۳۹ هزار تومانی دست پیدا کرد.

«های کپی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی‌اکبر ثقفی از ۱۲ آذر اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. «های کپی» یک فیلم کمدی است که با بازی مرتضی عقیلی، ابوالفضل پورعرب و آناهیتا درگاهی ساخته شده است. در این فیلم مرتضی عقیلی در ۲ نقش متفاوت بازی کرده است. این فیلم ۲ هزار و ۵۴۳ بلیت فروخته و به فروش ۱۹۳ میلیون و ۴۸۸ هزار تومانی دست پیدا کرده است.

فیلم سینمایی «برای رعنا» به کارگردانی ایمان یزدی و تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته از ۵ آذر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. در خلاصه داستان این درام اجتماعی - خانوادگی که نخستین فیلم ایمان یزدی محسوب می‌شود، آمده است: «عارف قصد دارد رکورد جهانی پرش با موتورسیکلت از رمپ را بشکند، اما درگیر ماجراهای خانوادگی می‌شود که او را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد». حامد بهداد، پانته‌آ پناهی‌ها، پیام احمدی‌نیا، هدیه بازوند، سهیل مستجابیان، نادر فلاح، امیر دژاکام، امین اسدی، رویا وحدتی، تصنیف حسینی بازیگران «برای رعنا» هستند. این فیلم توانست با فروش یک هزار و ۷۶۱ بلیت به فروش ۱۵۱ میلیون و ۲۳۹ هزار تومانی دست یافت.

فیلم سینمایی «ناجورها» به کارگردانی محمدحسین فرح‌بخش از ۵ شهریور اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی همچون پژمان جمشیدی، محسن کیایی، بیژن بنفشه‌خواه، المیرا دهقانی، حامد وکیلی، فرزین محدث، مختار سائقی و گیتی قاسمی بازی می‌کنند. «ناجورها» ۱ هزار و ۵۶۵ بلیت فروخته و حدود ۱۰۵ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان فروش داشته است.

فروش‌های زیر ۱۰۰ میلیون

فیلم سینمایی «ناتورِدشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی با بازی هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سیدعلی صالحی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی، سعید آقاخانی و علی مصفا از ۱۲ شهریور اکران خود را آغاز کرد. این فیلم در هفته گذشته با فروش ۷۱۲ بلیت به فروش ۵۷ میلیون و ۴۱۴ هزار تومانی دست پیدا کرد.

فیلم سینمایی «سینما شهر قصه» به نویسندگی و کارگردانی مشترک کیوان علی‌محمدی و علی‌اکبر حیدری پس از ۷ سال از ۲۰ آبان اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۱۵۷ بلیت به فروش ۱۵ میلیون و ۵۴۳ هزار تومانی دست یافت.

فیلم سینمایی «لاک پشت» به کارگردانی بهمن کامیار با بازی فرهاد اصلانی، نازنین بیاتی، نازنین کریمی، صابر ابر، هومن برق‌نورد، آزیتا حاجیان، علیرضا آقاخانی و جمشید گرگین از ۲ مهر اکران خود را آغاز کرد. این فیلم با فروش ۲۱۶ بلیت به فروش ۱۹ میلیون تومانی دست پیدا کرد.

فیلم سینمایی «شاه نقش» به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه کنندگی علی قائم‌مقامی از ۱۴ آبان اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در «شاه نقش» بازیگرانی همچون بهرنگ علوی، هومن برق نورد، نسیم ادبی، مینا وحید، شهرام قائدی، پژمان بازغی، محمد متوسلانی، عنایت بخشی، رضا رویگری، سیروس میمنت، مهدی میامی، شهین تسلیمی، پوریا میاندهی، مجید علیزاده, مژگان صابری، فاطمه شکری حضور دارند. این فیلم داستان ناصر یک کتک خور سینما و عاشق بهروز وثوقی است که تصمیم گرفته در انتخابات صنفی هنروران شرکت کند. «شاه نقش» با فروش ۱۴۶ بلیت، ۱۲ میلیون تومان فروخت.

فیلم سینمایی «احمد» به نویسندگی امیرعباس ربیعی و رضا محبی نوری، کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد از ۳ دی اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. فیلم سینمایی «احمد» که برای نخستین بار نقش مؤثر شهید احمد کاظمی را در ۱۸ ساعت ابتدایی زلزله دلخراش بم به تصویر می‌کشد. تینو صالحی، توماج دانش‌بهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیل‌زاده، عماد درویشی و… بازیگران این فیلم هستند که با فروش ۱۰۴ بلیت به فروش ۱۰ میلیون تومانی دست یافت.

انیمیشن سینمایی «افسانه سپهر» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی از ۳ دی اکران شده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «سپهر با همراهی دوست یوزپلنگش بابو، در جستجوی پدر و مادرش راهی کلات می‌شود، جایی که شورای قهرمانان تصمیم می‌گیرد کدام پهلوان به نبرد با بدنام برود.» «افسانه سپهر» با فروش ۷۱ بلیت توانست ۷ میلیون تومان فروش داشته باشد.

پویانمایی سینمایی «فرمانروای آب» با محوریت مهدویت و نبرد موشکی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، به نویسندگی و کارگردانی مجید اسماعیلی، تهیه‌کنندگی مجتبی امینی و با مجری‌گری حسین سلطانی از چهارشنبه ۸ مرداد اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این انیمیشن توانست با فروش ۱۵۷ بلیت به فروش ۵ میلیون تومان دست پیدا کند.

فیلم سینمایی «ملکه آلیشون» به کارگردانی ابراهیم نورآور محمد از ۲۳ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم کودک و نوجوان با فروش یک ۶۵ بلیت توانست به فروش ۴ میلیون تومانی دست پیدا کند.

فیلم سینمایی «سالن ۴» به کارگردانی حسین ترک‌جوش و تهیه‌کنندگی روح‌الله حجازی از ۲۳ مهر اکران خود را آغاز کرده است. میلاد کی مرام، سارا رسول زاده، محسن قصابیان، ساغر قناعت، علی مردانه، علی صالحی و مهراوه شریفی نیا بازیگران این فیلم هستند. «سالن ۴» با فروش ۵۸ بلیت توانست به فروش ۴ میلیون تومانی دست پیدا کند.

فیلم «قرمز یواش» به کارگردانی علی جبارزاده و تهیه‌کنندگی علی عبدالعلی‌زاده از ۱۴ آبان اکران شده است. در این فیلم بازیگرانی چون نیما شعبان‌نژاد، هومن حاجی‌عبداللهی، محیا دهقانی، روشنک گرامی، سیاوش چراغی‌پور، کاظم نوربخش، زنده‌یاد رضا داودنژاد، نسیم ادبی، هامون سیدی، لاله صبوری، سمیرا حسن‌پور و جمشید هاشم‌پور و محمدرضا داودنژاد ایفای نقش کرده‌اند. «قرمز یواش» با فروش ۵۲ بلیت، ۳ میلیون تومان فروخت.

انیمیشن «پسر دلفینی ۲» به تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی، کارگردانی محمد خیراندیش و نویسندگی محمد خیراندیش و محمد شکوهی نیز در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی از نگاه تماشاگران را به دست آورد. «پسر دلفینی ۲» با فروش ۱۰ بلیت، ۵۵۰ هزار تومان فروش داشته است.