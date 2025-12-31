سام درخشانی و محسن کیایی در «جزیره جیمز باند»؛ ۲ کمدی اکران شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته فیلم «جهیزیه» و «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» به چرحه اکران اضافه شدند و باکس اکران در هفته گذشته توانست در ۱۸ هزار و ۴۵۲ سانس حدود ۴۱۰ هزار و ۷۷۹ مخاطب را به سینما آورد و به فروشی معادل ۳۱ میلیارد و ۶۳۸ میلیون و ۵۷۴ هزار تومان دست پیدا کند.
این هفته فیلم سینمایی «کفایت مذاکران» توانست در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد. همچنین اکران فیلم «ناجورها»، «ناتور دشت» و «لاک پشت» نیز به پایان رسید.
فروش کل فیلمها تا زمان تنظیم این خبر (ساعت ۸:۴۵ چهارشنبه ۱۰ دی) به شرح زیر است:
فیلم سینمایی «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق، نویسندگی حمزه صالحی و تهیه کنندگی سید ابراهیم عامریان نیز اکران خود را از ۵ آذر آغاز کرده است. مهران غفوریان، محسن کیایی، ایمان صفا، رؤیا میرعلمی، المیرا دهقانی، محمدرضا داوودنژاد، قدرت الله ایزدی، حدیث فولادوند، سارا منجزی، محمدجواد جعفرپور، جواد پولادی و حامد وکیلی بازیگران «کفایت مذاکرات» هستند. این فیلم در هفته گذشته با فروش ۹۳ هزار و ۳۲۹ بلیت به فروش ۷ میلیارد و ۸۸۶ میلیون و ۷۵۹ هزار تومانی دست یافت و در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
فیلم «آقای زالو» به کارگردانی مهران احمدی از ۷ آبان اکران خود را آغاز کرده است. امین حیایی، هادی کاظمی، مهران مدیری، مونا فرجاد، ژاله صامتی، بهرنگ علوی، یوسف صیادی، محمدرضا علیمردانی، غلامرضا نیکخواه، خسرو احمدی، سامان مهکویه، امین فصیح، باران احمدی، سعید برجعلی، علیرضا آشوری، عین الله دریایی و مهران احمدی بازیگران فیلم سینمایی «آقای زالو» هستند. این فیلم با فروش ۸۹ هزار و ۱۰۹ بلیت توانست به فروش ۷ میلیارد و ۸۱۱ میلیون و ۹۰۸ هزار تومانی دست پیدا کند و در رتبه دوم قرار بگیرد.
فیلم سینمایی «طهران ۵۷» به کارگردانی ایمان یزدی و تهیهکنندگی مرتضی شایسته از ۱۲ آذر اکران خود را آغاز کرده است. احمد مهرانفر، حامد آهنگی، آناهیتا درگاهی، یوسف صیادی، سیاوش چراغیپور، مریم سعادت و پژمان جمشیدی ترکیب بازیگران این فیلم هستند. «طهران ۵۷» اولین فیلم پژمان جمشیدی است که پس از دستگیری و حاشیههایی که داشت، اکران میشود. این فیلم با فروش ۳۹ هزار و ۳۴۷ بلیت توانست به فروش ۳ میلیارد و ۲۳۱ میلیون و ۸۵۶ هزار تومانی برسد و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.
انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیهکنندگی احسان کاوه از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. قهرمان این اثر یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن میشود. این فیلم ۴۶ هزار و ۹۵۱ بلیت فروخت و توانست به فروش ۲ میلیارد و ۹۱۶ میلیون و ۸۹۲ هزار تومانی دست پیدا کند. این انیمیشن سینمایی در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار گرفته و پرفروشترین فیلم غیرکمدی این هفته شده است.
فیلم سینمایی «دختر برقی» به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی حسین قناعت از ۲۸ آبان اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. رایان سرلک و هیلدا کردبچه بازیگران کودک فیلم سینمایی «دختر برقی» هستند. امیرحسین رستمی، هنگامه حمیدزاده، شقایق دهقان، آناهیتا همتی، سیاوش چراغیپور، رامین ناصر نصیر، عباس محبوب و غلام قلندری از دیگر بازیگران این فیلم کودک هستند که با فروش ۳۱ هزار و ۲۹۲ بلیت به فروش ۲ میلیارد و ۵۲ میلیون و ۷۳۶ هزار تومانی دست یافت و در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
فیلم سینمایی «احمد» به نویسندگی امیرعباس ربیعی و رضا محبی نوری، کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیهکنندگی حبیب والینژاد از ۳ دی اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. فیلم سینمایی «احمد» که برای نخستین بار نقش مؤثر شهید احمد کاظمی را در ۱۸ ساعت ابتدایی زلزله دلخراش بم به تصویر میکشد. تینو صالحی، توماج دانشبهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیلزاده، عماد درویشی و … بازیگران این فیلم هستند که با فروش ۲۳ هزار و ۷۴۶ بلیت به فروش یک میلیارد و ۷۵۹ میلیون تومانی دست یافت و در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
انیمیشن سینمایی «افسانه سپهر» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیهکنندگی مهدی جعفری جوزانی از ۳ دی اکران شده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «سپهر با همراهی دوست یوزپلنگش بابو، در جستجوی پدر و مادرش راهی کلات میشود، جایی که شورای قهرمانان تصمیم میگیرد کدام پهلوان به نبرد با بدنام برود». «افسانه سپهر» با فروش ۱۷ هزار و ۱۰۷ بلیت توانست یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان فروش داشته باشد و در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.
فیلمهایی که زیر یک میلیارد فروختند
فیلم سینمایی «قسطنطنیه» به کارگردانی کریم امینی و تهیهکنندگی امینرضا چلبیانلو از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. در این فیلم پژمان جمشیدی، ای لای ارکوک، رضا نیکخواه، بیژن بنفشهخواه، نعیمه نظامدوست، نرگس محمدی، مصطفی کرانتپه، هومن حاجی عبداللهی، علی اوجی، نازنین صلحجو، محمد شیری و حلما سمرقندی ایفای نقش کردهاند. این فیلم با فروش ۱۰ هزار و ۳۵۵ بلیت به فروش ۸۹۸ میلیون و ۳۲۱ هزار تومان دست یافت و در رتبه هشتم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. «قسطنطنیه» ششمین فیلم پژمان جمشیدی بعد از «دایناسور»، «کوکتل مولوتف»، «خانه ارواح»، «جزایر قناری» و «ناجورها» و دومین فیلم کریم امینی بعد از «مرد عینکی» در نیمه اول سال است که در سینماها اکران شده است.
فیلم سینمایی «دو روز دیرتر» به کارگردانی اصغر نعیمی و تهیهکنندگی محسن شیرازی از ۲۰ آبان اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۱۳ هزار و ۲۵۹ بلیت به فروش ۸۸۵ میلیون و ۷۹۱ هزار تومانی دست یافت و در رتبه نهم جدول فروشی هفتگی قرار گرفت. در این فیلم سینا مهراد، پردیس احمدیه، فرهاد آییش، گوهر خیراندیش، سیاوش چراغیپور، ناهید مسلمی، محمدرضا داوودنژاد، جواد یحیوی، کمند امیرسلیمانی، محمد فیلی، آزاده اسماعیلخانی و علی مهربان به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیهکنندگی سیدعلی احمدی از ۳۰ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در «بچه مردم» گوهر خیراندیش، رضا کیانیان، حسن معجونی، بهروز شعیبی، سیامک صفری، سیاوش چراغیپور، امید روحانی، زهرا داوودنژاد، سید جواد یحیوی، ونوس کانلی، کامبیز امینی، سیامک ادیب، زری کریمی، سیاوش جامع، مهبد جهاننوش، احسان احمدی، فرزین فلسفین و ایلیا یعقوبی در نقشهای اصلی حضور دارند. این فیلم با فروش ۶ هزار و ۸۱۱ بلیت به فروش ۵۱۰ میلیون و ۸۷۷ هزار تومانی دست یافت و در رتبه دهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
فیلم سینمایی «جهیزیه» به تهیهکنندگی مهدی منیری و کارگردانی امین قوامی از ۹ دی اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. الیکا عبدالرزاقی، مهران احمدی، یوسف صیادی و بیژن بنفشهخواه به عنوان بازیگران این فیلم معرفی شدهاند. «جهیزیه» با فروش ۸ هزار و ۴۷۱ بلیت به فروش ۴۸۹ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان رسید و در رتبه یازدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه کنندگی مشترک حمید پنداشته و احسان ظلی پور از ۹ دی اکران خود را آغاز کرده است. محسن کیایی، سام درخشانی، مهیار حسن و بهراد خرازی جزو بازیگران این فیلم هستند. «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» با فروش ۷ هزار و ۹۰۱ بلیت به فروش ۴۶۲ میلیون و ۴۷۳ هزار تومانی دست یافت.
«غریزه» به کارگردانی و تهیهکنندگی سیاوش اسعدی از ۳۰ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. امین حیایی، پانتهآ پناهیها با حضور ژاله صامتی، فرهاد شریفی، افشین سنگ چاپ، پردیس پورعابدینی، لادن ژاوهوند بازیگران این فیلم هستند. «غریزه» با فروش ۴ هزار و ۴۱۳ بلیت به فروش ۴۱۸ میلیون و ۵۲۸ هزار تومانی دست پیدا کرد و در رتبه سیزدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
فیلم سینمایی «مجنون» به تهیهکنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی از ۱۶ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با روایتی از زندگی شهید زینالدین با فروش ۹ هزار و ۲۴۵ بلیت به فروش ۳۶۲ میلیون و ۷۶۹ هزار تومانی دست پیدا کرد و در رتبه چهاردهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
فیلم سینمایی «کجپیله» به کارگردانی و تهیهکنندگی هاتف علیمردانی از ۲۳ مهر اکران خود را آغاز کرد. در این فیلم سینمایی الناز شاکردوست، نعیمه نظامدوست، نیما شعباننژاد، سروش صحت، فرنوش نیکاندیش و رامین ناصرنصیر ایفای نقش کردهاند. «کجپیله» با فروش ۲ هزار و ۸۳۴ بلیت به فروش ۲۴۴ میلیون و ۷۸۳ هزار تومانی دست پیدا کرد و در رتبه پانزدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
فیلم «گوزنهای اتوبان» به کارگردانی ابوالفضل صفاری از ۲۶ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. الناز شاکردوست، نوید پورفرج، صدف اسپهبدی، سامان صفاری، سیامک ادیب، مریم شاهولی با حضور افتخاری بهنوش بختیاری و هنرمندی پیمان قاسمخانی بازیگران اصلی فیلم هستند. «گوزن های اتوبان» ۲ هزار و ۲۳۶ بلیت فروخت و به فروش ۲۲۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تومانی دست پیدا کرد.
فیلم سینمایی «برای رعنا» به کارگردانی ایمان یزدی و تهیهکنندگی مرتضی شایسته از ۵ آذر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. در خلاصه داستان این درام اجتماعی - خانوادگی که نخستین فیلم ایمان یزدی محسوب میشود، آمده است: «عارف قصد دارد رکورد جهانی پرش با موتورسیکلت از رمپ را بشکند، اما درگیر ماجراهای خانوادگی میشود که او را در موقعیت دشواری قرار میدهد». حامد بهداد، پانتهآ پناهیها، پیام احمدینیا، هدیه بازوند، سهیل مستجابیان، نادر فلاح، امیر دژاکام، امین اسدی، رویا وحدتی، تصنیف حسینی بازیگران «برای رعنا» هستند. این فیلم توانست با فروش یک هزار و ۳۱۴ بلیت به فروش ۱۲۳ میلیون و ۴۸۶ هزار تومانی دست یافت.
«های کپی» به کارگردانی و تهیهکنندگی علیاکبر ثقفی از ۱۲ آذر اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. «های کپی» یک فیلم کمدی است که با بازی مرتضی عقیلی، ابوالفضل پورعرب و آناهیتا درگاهی ساخته شده است. در این فیلم مرتضی عقیلی در ۲ نقش متفاوت بازی کرده است. این فیلم یک هزار و ۵۴۰ بلیت فروخته و به فروش ۱۲۰ میلیون و ۲۴۹ هزار تومانی دست پیدا کرده است.
فروشهای زیر ۱۰۰ میلیون
پویانمایی سینمایی «فرمانروای آب» با محوریت مهدویت و نبرد موشکی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، به نویسندگی و کارگردانی مجید اسماعیلی، تهیهکنندگی مجتبی امینی و با مجریگری حسین سلطانی از چهارشنبه ۸ مرداد اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این انیمیشن توانست با فروش ۵۴۸ بلیت به فروش ۲۵ میلیون تومانی دست پیدا کند.
انیمیشن «پسر دلفینی ۲» به تهیهکنندگی محمدامین همدانی، کارگردانی محمد خیراندیش و نویسندگی محمد خیراندیش و محمد شکوهی نیز در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی و سیمرغ بلورین بهترین پویانمایی از نگاه تماشاگران را به دست آورد. «پسر دلفینی ۲» با فروش ۳۹۵ بلیت، ۲۱ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان فروش داشته است.
فیلم سینمایی «شاه نقش» به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه کنندگی علی قائممقامی از ۱۴ آبان اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در «شاه نقش» بازیگرانی همچون بهرنگ علوی، هومن برق نورد، نسیم ادبی، مینا وحید، شهرام قائدی، پژمان بازغی، محمد متوسلانی، عنایت بخشی، رضا رویگری، سیروس میمنت، مهدی میامی، شهین تسلیمی، پوریا میاندهی، مجید علیزاده, مژگان صابری، فاطمه شکری حضور دارند. این فیلم داستان ناصر یک کتک خور سینما و عاشق بهروز وثوقی است که تصمیم گرفته در انتخابات صنفی هنروران شرکت کند. «شاه نقش» با فروش ۱۴۳ بلیت، ۱۳ میلیون تومان فروخت.
فیلم سینمایی «سینما شهر قصه» به نویسندگی و کارگردانی مشترک کیوان علیمحمدی و علیاکبر حیدری پس از ۷ سال از ۲۰ آبان اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۱۳۹ بلیت به فروش ۱۱ میلیون تومانی دست یافت.
فیلم سینمایی «ملکه آلیشون» به کارگردانی ابراهیم نورآور محمد از ۲۳ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم کودک و نوجوان با فروش یک ۲۷۹ بلیت توانست به فروش ۱۱ میلیون تومانی دست پیدا کند.
فیلم سینمایی «سالن ۴» به کارگردانی حسین ترکجوش و تهیهکنندگی روحالله حجازی از ۲۳ مهر اکران خود را آغاز کرده است. میلاد کی مرام، سارا رسول زاده، محسن قصابیان، ساغر قناعت، علی مردانه، علی صالحی و مهراوه شریفی نیا بازیگران این فیلم هستند. «سالن ۴» با فروش ۱۲ بلیت توانست به فروش یک میلیون تومانی دست پیدا کند.
فیلم «قرمز یواش» به کارگردانی علی جبارزاده و تهیهکنندگی علی عبدالعلیزاده از ۱۴ آبان اکران شده است. در این فیلم بازیگرانی چون نیما شعباننژاد، هومن حاجیعبداللهی، محیا دهقانی، روشنک گرامی، سیاوش چراغیپور، کاظم نوربخش، زندهیاد رضا داودنژاد، نسیم ادبی، هامون سیدی، لاله صبوری، سمیرا حسنپور و جمشید هاشمپور و محمدرضا داودنژاد ایفای نقش کردهاند. «قرمز یواش» با فروش ۳ بلیت، ۱۹۸ هزار تومان فروخت.
