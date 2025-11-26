  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

آفاقی: کیفرخواست ۶.۲ میلیون یورویی قاچاق ارز در اردبیل صادر شد

اردبیل - دادستان مرکز استان اردبیل از صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده فساد اقتصادی مرتبط با قاچاق ارز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌هایی مبنی بر اخذ ارز یارانه‌ای با هدف واردات و سپس امتناع از ایفای تعهدات ارزی، دستورات قضائی لازم صادر شد.

وی افزود: با پیگیری‌های ویژه معاونت حقوق عامه دادستانی و بازپرس پرونده، تحقیقات مقدماتی تکمیل و با احراز بزه انتسابی، کیفرخواست متهمان پرونده فساد اقتصادی به ارزش ۶,۲۲۵,۰۰۰ یورو صادر و پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه انقلاب ارسال گردید.

دادستان اردبیل با اشاره به نحوه تخلف متهمان تصریح کرد: متهمان اصلی پرونده که در قالب دو شرکت تجاری خانوادگی فعالیت می‌کردند، با دریافت ارز تحت عنوان واردات کامیون‌های کشنده، از اجرای تعهدات خویش خودداری کرده و عملاً مبالغ ارزی مذکور را به نحو نامشروع تصاحب کرده بودند. به محض دریافت گزارش و تشکیل پرونده قضائی، تحقیقات آغاز و با احراز کامل موضوع، متهمان تحت تعقیب قرار گرفتند و به حول و قوه الهی حقوق بیت‌المال در مرحله دادسرا مستوفا شد.

وی در پایان تأکید کرد: مبارزه قاطع و بی‌امان با فساد اقتصادی در دستور کار ویژه دادستانی اردبیل قرار دارد و پرونده‌های مشابه دیگری نیز تحت رسیدگی هستند که نتایج آن‌ها به محض حصول به اطلاع عموم خواهد رسید.

