آفاقی: کیفرخواست ۶.۲ میلیون یورویی قاچاق ارز در اردبیل صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌هایی مبنی بر اخذ ارز یارانه‌ای با هدف واردات و سپس امتناع از ایفای تعهدات ارزی، دستورات قضائی لازم صادر شد.

وی افزود: با پیگیری‌های ویژه معاونت حقوق عامه دادستانی و بازپرس پرونده، تحقیقات مقدماتی تکمیل و با احراز بزه انتسابی، کیفرخواست متهمان پرونده فساد اقتصادی به ارزش ۶,۲۲۵,۰۰۰ یورو صادر و پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه انقلاب ارسال گردید.

دادستان اردبیل با اشاره به نحوه تخلف متهمان تصریح کرد: متهمان اصلی پرونده که در قالب دو شرکت تجاری خانوادگی فعالیت می‌کردند، با دریافت ارز تحت عنوان واردات کامیون‌های کشنده، از اجرای تعهدات خویش خودداری کرده و عملاً مبالغ ارزی مذکور را به نحو نامشروع تصاحب کرده بودند. به محض دریافت گزارش و تشکیل پرونده قضائی، تحقیقات آغاز و با احراز کامل موضوع، متهمان تحت تعقیب قرار گرفتند و به حول و قوه الهی حقوق بیت‌المال در مرحله دادسرا مستوفا شد.

وی در پایان تأکید کرد: مبارزه قاطع و بی‌امان با فساد اقتصادی در دستور کار ویژه دادستانی اردبیل قرار دارد و پرونده‌های مشابه دیگری نیز تحت رسیدگی هستند که نتایج آن‌ها به محض حصول به اطلاع عموم خواهد رسید.