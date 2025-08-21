کشف کلاهبرداری ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد تقوی افزود: مأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی اردبیل با انجام بررسی‌های تخصصی و اشرافیت اطلاعاتی از فعالیت مجرمانه باندی ۳ نفره در رابطه با تهیه کپی نسخ زمین‌های باارزش بالا از طریق اغفال مالک و تنظیم قولنامه‌های جعلی و تنظیم قرارداد با تعاونی‌های مسکن ادارات از طریق جلب اعتماد و ارائه قولنامه‌های جعلی و ساختگی اطمینان حاصل کردند.

وی با اشاره به اینکه کلاهبرداران در ۲ عملیات جداگانه پلیسی در تهران و اردبیل دستگیر شدند؛ تصریح کرد: تصاحب زمین‌های غیر از طریق تنظیم قولنامه‌های جعلی و ساختگی بدون اطلاع مالک زمین، خرید زمین به قیمت بالای هزار میلیارد تومان در قبال تحویل ۴ هزار قرارداد جعلی و چاپ تعداد زیادی قرارداد بدون محدودیت و قطعه بندی نادرست زمین‌ها و فروش بدون اطلاع تعاونی‌ها از دیگر شگردهای مجرمانه این ۳ کلاهبردار می‌باشد.

وی ارزش پرونده‌های کشف شده در رابطه با فعالیت‌های مجرمانه این ۳ کلاهبردار را ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: کلاهبرداران در بازجویی‌های پلیس به فعالیت‌های مجرمانه و کلاهبرداری‌ها اعتراف کردند و هر یک از کلاهبرداران با صدور قرار سنگین ۱۰۰ میلیارد تومانی از سوی مرجع قضائی روانه زندان شدند.

سردار تقوی بر اهمیت و ضرورت انجام استعلامات لازم از مبادی مربوطه قبل از خرید قرارداد زمین و توجه به هشدارهای پلیس تاکید و خاطر نشان کرد: شهروندان از اعتماد بی جا به افراد اجتناب و به هیچ عنوان اصل و کپی مدارک زمین‌های خود را به دیگران تحویل ندهند.