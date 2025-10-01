به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب حسینی صبح چهارشنبه در بازدید از اداره کل گمرک منطقه ازاد تجاری اردبیل _بیله سوار اظهار کرد: در شش ماه نخست سال، بیش از ۱۲۸ میلیون دلار صادرات به ثبت رسیده که از نظر وزنی ۴۲ درصد و از لحاظ ارزش پولی ۷۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۴۰۳ است. همچنین تعداد هفت‌هزار و ۶۶۳ اظهارنامه صادراتی به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی میزان واردات از این گمرک را نیز ۶۸ هزار دلار اعلام کرد و افزود: واردات در مقایسه با سال گذشته از نظر وزنی ۹۰ درصد و از نظر ارزش دلاری ۶۴ درصد کاهش داشته است.

فرماندار بیله سوار در ادامه با اشاره به ترددهای مرزی، گفت: طی این مدت ۵۷ هزار نفر مسافر خارجی از طریق گمرک بیله‌سوار وارد و خارج شده‌اند و در مجموع یک‌هزار و ۵۰۰ مسافر ایرانی نیز از این مرز جابجا شده‌اند.

حسینی همچنین از کاهش محسوس پرونده‌های قاچاق کالا در این شهرستان خبر داد و افزود: در شش‌ماهه نخست امسال ۱۹ پرونده قاچاق کالا به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تعداد ۴۹ درصد و از نظر ارزش ریالی ۹۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام شده، نام گمرک بیله‌سوار به اداره کل گمرک منطقه آزاد تجاری اردبیل-بیله‌سوار تغییر یافته است.