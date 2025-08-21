  1. استانها
  2. اردبیل
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸

کشف کالاهای قاچاق ۶۸ میلیاردی در اردبیل

اردبیل - با تلاش نیروی انتظامی اردبیل انواع کالاهای قاچاق به ارزش ۶۸ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال کشف و در این رابطه ۲۳ نفر دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز با الویت گروه کالایی لوازم خانگی، آشپزخانه و لوازم یدکی را همزمان با سراسر کشور و به مدت ۷۲ ساعت و با همکاری مأموران انتظامی و پلیس‌های تخصصی اجرا کردند.

وی افزود: با اجرای این طرح و در عملیات‌های مختلف پلیسی ۲۳۰ دستگاه انواع لوازم خانگی و آشپزخانه، یک هزار و ۳۴۸ عدد انواع لوازم یدکی خودروهای سبک، ۲ دستگاه کولر گازی، یک دستگاه جارو برقی، ۲۳ تن و ۲۶ کیلو کاشی، ۶ هزار و ۶۲۰ نخ سیگار، ۴ دستگاه ماینر، ۳۶۲ هزار و ۳۷۷ عدد تجهیزات صنعتی و کارگاهی، یک هزار و ۶۵۷ لیتر سوخت، یک هزار و ۱۲۵ قلم انواع دارو، ۴ تن برنج و ۲ تن و ۵۰۰ کیلو الوار جنگلی کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به دستگیری ۲۳ نفر و تشکیل ۲۲ پرونده در رابطه با کشفیات به دست آمده و توقیف ۱۱ دستگاه خودرو، ارزش کشفیات این طرح ۶۸ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال اعلام کرد.

