آفاقی: در واگذاری سالن‌های ورزشی از حقوق عمومی صیانت شود

اردبیل-دادستان اردبیل گفت: در واگذاری سالن‌های ورزشی از حقوق عمومی با جدیت صیانت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی ورزشی دادستانی با انتقاد از نابسامانی در تعرفه باشگاه‌ها و ضعف‌های نظارتی در این‌خصوص اظهار کرد: اجرای دقیق درجه و رتبه‌بندی و الزام باشگاه‌ها به الصاق لیست تعرفه‌های مصوب در معرض دید و تشدید نظارت و برخورد با تخلفات در این حوزه امری ضروری است.

وی با اشاره به سرانه فضاهای ورزشی و ضرورت دسترسی آسان مردم به این فضاها و ترویج و گسترش فرهنگ ورزش به‌ویژه ورزش‌های همگانی، افزود: واگذاری و اجاره سالن‌های ورزشی توسط ادارات ورزش و جوانان می‌بایست در خصوص افراد صلاحیت‌دار و نسبت به اماکن مازاد صورت گیرد و از حقوق عمومی در اجاره دادن سالن‌ها یا واگذاری زمین برای ساخت به سرمایه‌گذار یا بهسازی و تجهیز اماکن، با جدیت صیانت شود.

دادستان اردبیل با تاکید بر هم‌افزایی و هماهنگی تمامی دستگاه‌های استانی که در حوزه ورزش فعالیت دارند و پرهیز از موازی کاری و هرگونه ناهماهنگی، به تسهیلات و وام‌های اشتغال‌زایی حوزه جوانان و باشگاه‌های ورزشی نیز اشاره کرده، ادامه داد: در پرداخت تسهیلات به افراد واجدشرایط باید دقت و حساسیت لازم معمول شود و زمینه هرگونه سو استفاده احتمالی و سودجویی بناحق افراد فرصت طلب از بین برود.

آفاقی گفت: فعال سازی کمیته‌های انضباطی هیئت‌ها در جهت آگاه سازی و اقدامات پیشگیرانه، تقویت صندوق حمایت از ورزشکاران، قهرمانان و پیشکسوتان، راه‌اندازی سایت اهداف پروازی در مجموعه تفریحی شورابیل، استفاده از خدمات عمومی رایگان محکومان در مجازات‌های جایگزین توسط ادارات ورزش و جوانان به‌عنوان نهاد پذیرنده و ضرورت فعالیت پژوهشی در راستای ارتقای کارکرد ورزش و آسیب‌شناسی، از جمله محورهای مورد بحث و تصمیم‌گیری در این جلسه بود.

