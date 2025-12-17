به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی ورزشی دادستانی با انتقاد از نابسامانی در تعرفه باشگاهها و ضعفهای نظارتی در اینخصوص اظهار کرد: اجرای دقیق درجه و رتبهبندی و الزام باشگاهها به الصاق لیست تعرفههای مصوب در معرض دید و تشدید نظارت و برخورد با تخلفات در این حوزه امری ضروری است.
وی با اشاره به سرانه فضاهای ورزشی و ضرورت دسترسی آسان مردم به این فضاها و ترویج و گسترش فرهنگ ورزش بهویژه ورزشهای همگانی، افزود: واگذاری و اجاره سالنهای ورزشی توسط ادارات ورزش و جوانان میبایست در خصوص افراد صلاحیتدار و نسبت به اماکن مازاد صورت گیرد و از حقوق عمومی در اجاره دادن سالنها یا واگذاری زمین برای ساخت به سرمایهگذار یا بهسازی و تجهیز اماکن، با جدیت صیانت شود.
دادستان اردبیل با تاکید بر همافزایی و هماهنگی تمامی دستگاههای استانی که در حوزه ورزش فعالیت دارند و پرهیز از موازی کاری و هرگونه ناهماهنگی، به تسهیلات و وامهای اشتغالزایی حوزه جوانان و باشگاههای ورزشی نیز اشاره کرده، ادامه داد: در پرداخت تسهیلات به افراد واجدشرایط باید دقت و حساسیت لازم معمول شود و زمینه هرگونه سو استفاده احتمالی و سودجویی بناحق افراد فرصت طلب از بین برود.
آفاقی گفت: فعال سازی کمیتههای انضباطی هیئتها در جهت آگاه سازی و اقدامات پیشگیرانه، تقویت صندوق حمایت از ورزشکاران، قهرمانان و پیشکسوتان، راهاندازی سایت اهداف پروازی در مجموعه تفریحی شورابیل، استفاده از خدمات عمومی رایگان محکومان در مجازاتهای جایگزین توسط ادارات ورزش و جوانان بهعنوان نهاد پذیرنده و ضرورت فعالیت پژوهشی در راستای ارتقای کارکرد ورزش و آسیبشناسی، از جمله محورهای مورد بحث و تصمیمگیری در این جلسه بود.
