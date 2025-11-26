ظفری:سال گذشته وقوع بحران ها در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ظفری، صبح چهارشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمان، از شناسایی ۵۶ مخاطره در کشور نام برد و گفت: سال گذشته خسارت مستقیم از وقوع بحران‌ها در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد.

وی افزود: در استان کرمان این تنوع مخاطرات وجود دارد که بعضاً شبیه آن را در کشور شاهد نبودیم که از جمله آنها می‌توان به زلزله بم اشاره کرد

ظفری، به خشکسالی و فرو نشست زمین اشاره و بیان کرد: تمام این مسائل نشان می‌دهد که در حرکت رو به جلوی ما با وجود مشکلات و محدودیت‌های بودجه‌ای، باید نگاه علمی وجود داشته باشد.

معاون پیشگیری و کاهش خطر پذیری سازمان مدیریت بحران کشور افزود: حرکت استان کرمان برای تدوین دو سند، مبتنی بر نگاه علمی است که اولویت‌بندی‌ها و وظایف دستگاه‌ها نیز مشخص شده است.

ظفری، تصریح کرد: از ویژگی‌های استان کرمان، آرامش و مدیریتی و انسجامی است که با وجود تنوع مخاطرات ایجاد شده و کرمان از استان‌های پیشرو در اقدامات پیشگیرانه و سیاست‌های کلی کشور است.