به گزارش خبرنگار مهر، حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به همراه جمعی از مسئولان استانی و شهری قم از فاز نخست خط یک متروی قم در ایستگاه شهید مطهری بازدید کرد و مدیران شهری گزارشی از آخرین وضعیت این پروژه ارائه دادند.

در این بازدید، محمدرضا انگشت‌باف مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم با ارائه گزارشی از روند اجرا گفت: فاز نخست خط یک از ایستگاه کشاورز تا ایستگاه شهید مطهری به طور کامل آماده بهره‌برداری است و تنها ورود یک رام قطار از شرکت ایرانی باقی مانده تا مراسم افتتاح رسمی انجام شود.

وی با اشاره به قرارداد تأمین واگن با طرف چینی افزود: قرارداد تأمین واگن‌های متروی چند شهر از جمله قم از طریق وزارت کشور منعقد و اعتبار آن نیز تأمین شده، اما به دلیل مشکلات مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت، پرداخت وجه به شرکت چینی هنوز انجام نشده است.

در ادامه، محمدحسین دهناد رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر قم، بروکراسی اداری را عامل اصلی تأخیر در پرداخت به طرف چینی دانست و از معاون وزیر امور خارجه خواست با فعال‌سازی ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی، روند ساخت و تحویل واگن‌ها را تسریع کند.

روح‌الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز در این بازدید حضور داشت.

همچنین دهناد اعلام کرد که حفاری خط دوم متروی قم (خط B) طی ماه‌های آینده آغاز می‌شود؛ اقدامی که به گفته وی پاسخی به مطالبه چندین‌ساله شهروندان قمی بوده و با جدیت از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر پیگیری می‌شود.