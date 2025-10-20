به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا انگشت‌باف مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم با اشاره به وضعیت پروژه مونوریل اظهار کرد: این پروژه در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشته و تاکنون به ارزش روز حدود ۶ همت برای آن هزینه شده است که تمامی این مبلغ از محل اعتبارات دولتی پرداخت شده است.

وی مهم‌ترین مشکل پروژه مونوریل را عدم تأمین اعتبارات از سوی دولت از سال ۱۳۹۴ به بعد دانست و افزود: برای تکمیل این پروژه تا میدان شهید مطهری بیش از ۷ همت اعتبار نیاز است.

انگشت‌باف ادامه داد: پروژه مونوریل میراثی از دولت‌های گذشته است که اکنون مدیران اجرایی قم با آن مواجه‌اند. به همین منظور، مطالعات مهندسی ارزش در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود طی چهار ماه آینده نتیجه نهایی آن مشخص شود.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم با اشاره به محدودیت منابع مالی شهرداری گفت: در شرایط فعلی، اجرای فاز دوم مترو و آغاز خط ۲ از شهرک پردیسان در اولویت است و هیچ توجیه فنی و منطقی برای ادامه اجرای مونوریل وجود ندارد.