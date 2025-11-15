انگشت باف: تونل اتصال حرم تا جمکران در خط یک مترو قم رو به تکمیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری قم از پیشرفت چشمگیر حفاری در خط یک متروی قم خبر داد و گفت: اتصال تونلی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به مسجد مقدس جمکران تا یک ماه آینده محقق میشود.
محمدرضا انگشتباف با اشاره به نصب دومین قالب هیدرولیک در تونل سنتی خط یک اظهار داشت: با نصب این قالب، سرعت پیشروی حفاری افزایش یافته و اکنون کمتر از ۹۰ متر از بخش فوقانی تونل باقی مانده است.
وی افزود: پیشبینی میشود کمتر از یک ماه آینده اتصال دو تونل مکانیزه و سنتی خط یک کامل شود و در نتیجه حرم مطهر حضرت معصومه (س) به مسجد مقدس جمکران از طریق شبکه تونلی متصل گردد؛ نقطه عطفی که به گفته وی، پیوند مذهبی و تاریخی دو مکان مقدس قم را از مسیر ریلی زیرزمینی برقرار خواهد کرد.
خط یک متروی قم از سال ۱۳۸۹ توسط قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء آغاز شد و با طول ۱۴.۸ کیلومتر و ۱۴ ایستگاه از قلعهکامکار تا میدان شهید مطهری امتداد دارد. مرحله نخست این خط تقریباً تکمیل شده اما به دلیل تأمین نشدن واگنها هنوز بهرهبرداری رسمی انجام نشده است.
خط دو متروی قم نیز با طول ۱۸ کیلومتر و ۱۶ ایستگاه در دست اجراست و مسیر شهرک پردیسان در منطقه هشتم شهرداری قم تا منطقه خداکرم را شامل میشود.
شهرک پردیسان که در جنوبغربی قم واقع است، در سال ۱۳۷۷ توسط وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد شد و از سال ۱۳۹۰ به عنوان یکی از مناطق شهرداری قم فعالیت میکند.
نظر شما