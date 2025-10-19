به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی برزویی‌خواه در جلسه بررسی مخاطرات هسته مرکزی شهر قم از احصای مراکز پرخطر در هسته مرکزی شهر قم خبر داد و اظهار کرد: تمام این مراکز، بزرگ و صنعتی نیستند؛ به‌عنوان نمونه، حتی کارگاه‌های کوچک ساخت انگشتر که از کپسول اکسیژن استفاده می‌کنند، می‌توانند در یک ساختمان خطرساز شوند.

وی افزود: در حال حاضر بخشی از بارگذاری‌های شهری در مرکز قم پرخطر است و لازم است در طرح جامع شهر برای آن‌ها چاره‌اندیشی شود. جمع‌آوری برخی صنوف پرخطر و انتقال آن‌ها از هسته مرکزی شهر از ضرورت‌هاست، اما در شرایط فعلی امکان اجرای آن وجود ندارد.

مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم با اشاره به وجود ساختمان‌های بلندمرتبه و پرخطر در محدوده اطراف حرم مطهر تصریح کرد: تجمع این ساختمان‌ها، به‌ویژه با کاربری تجاری، نگران‌کننده است. هرگونه حادثه می‌تواند خطر ریزش و تلفات گسترده به‌دنبال داشته باشد.

برزویی‌خواه با تأکید بر اهمیت مدیریت بحران در زمان تجمع‌های گسترده خاطرنشان کرد: در شرایط ازدحام اطراف حرم، اگر یکی از این سازه‌ها دچار مشکل شود، هدایت جمعیت و تخلیه اضطراری کار بسیار دشواری خواهد بود. باید برای هسته مرکزی شهر قم مسیرهای خروج اضطراری طراحی و اجرا شود.

وی با بیان اینکه سالانه بیش از ۱۷۰ مناسبت و تجمع انبوه در هسته مرکزی قم برگزار می‌شود، گفت: برای خطرات احتمالی این تجمعات باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی کرد.

مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم یکی دیگر از چالش‌ها را کاربری نادرست فضاهای زیرسطحی دانست و اظهار کرد: در طرح‌های پدافند غیرعامل، فضاهای زیرسطحی معمولاً به‌عنوان پناهگاه در نظر گرفته می‌شوند، اما در قم بیشتر این فضاها کاربری پارکینگ دارند و از نظر ایمنی برای پناهگاه مناسب نیستند. باید به خروج اضطراری انسان و خودرو، و همچنین سیستم تهویه در شرایط بحرانی توجه جدی شود.

برزویی‌خواه افزود: جانمایی جدید مراکز امدادی در اطراف حرم از دیگر ضرورت‌هاست. در ضلع جنوبی حرم مطهر نیاز مبرمی به ایستگاه‌های امدادیوجود دارد، در حالی‌که اورژانس در حال حاضر هیچ پایگاهی در هسته مرکزی ندارد و بسیاری از سازه‌ها نیز برای ورود خودروهای امدادی مناسب نیستند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم ایجاد فضاهای چندمنظوره و زیرسطحی ایمن گفت: مترو می‌تواند در شرایط بحرانی به‌عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار گیرد. پیش‌بینی فضاهای پناهگاهی و زیرسطحی در طرح‌های توسعه شهری قم یک نیاز اساسی است که باید جدی گرفته شود.